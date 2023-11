Die Riedöschinger Bari-Combo bittet am 18. November zum Tanz: Beim „Chilbigtanz“ im Gasthaus „Hoher Randen“ darf ausgiebig geschwoft und das Tanzbein geschwungen werden. Nach dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ möchte die Bari-Combo allen Tanzbegeisterten nach dem erfolgreichen Tanz in den Mai auf dem Randen und der jüngsten Probe auf den Riedöschinger Schabelhöfen nun erneut die Gelegenheit bieten, ausgiebig zu schwofen wie früher.

Die Band um Thomas Schöndienst (Gesang und Saxofon) wird in siebenköpfiger Besetzung mit Trompeter Rainer Meilhammer, Posaunist Jürgen Schey, E-Bassistin Andrea Merz, E-Gitarrist Frank Schmidt sowie den beiden Schlagzeugern Roland Schey und Fabian Happle ein bunt gemischtes Repertoire präsentieren. Dieses beinhaltet mit Schlagern, Dauerbrennern, Dixieland- und Swingstücken sowie bekannten Liedern der letzten Jahrzehnte eine große Vielfalt an Stilrichtungen, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. Zu den Ohrwürmern dürfen die Gäste tanzen, wobei die Bari-Combo Wert darauf legt, neben Discofox als Klassiker unter den Paartänzen, die gesamte Bandbreite der Standard- und Lateintänze abzudecken. Die Paare sollen so auch zu Cha-Cha-Cha, Tango, Rumba, Walzer, Jive und Co. ausgiebig ihre Hüften kreisen lassen können. Die Bari-Combo hat sich bereits seit ihrer Gründung der Tanzmusik verschrieben und möchte mit ihren Tanzabenden ein Stück weit an die klassischen Tanzveranstaltungen anknüpfen, wie sie früher regelmäßig stattgefunden haben.

Neben einer großen Tanzfläche für alle Tanzbegeisterten im Saal ist im Wirtshaus mit Tischen und Stühlen auch genügend Raum zum Unterhalten, Stärken und Erholen. Somit sollen sich sowohl Tanzbegeisterte als auch Freunde guter Live-Musik wohlfühlen.

Die Wirtshaus-Küche sorgt mit einer kleinen Auswahl aus der Speisekarte für das leibliche Wohl. Der Eintritt kostet zehn Euro. Einlass zur Veranstaltung ist um 19.30 Uhr, Spielbeginn um 20 Uhr.