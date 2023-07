Die Polizei spricht in ihrer Pressemitteilung von eine Bande. Als eine solche sollen drei Männer im Blumberg gemeinschaftlich eine Tat begangen haben.

Dem Trio im Alter von 35 und 36 Jahren wird ein Diebstahl vorgeworfen. Es geht um einen Wert von 350 euro, die Tat soll sich am Samstag, 1. Juli, gegen 14.30 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Leo-Wohleb-Straße ereignet haben.

Blumberg 100 Kilo Gras im Schweizer Sprinter: Zoll schnappt dreiste Drogenschmuggler Das könnte Sie auch interessieren

Den Ablauf schildert die Polizei folgendermaßen: „Während ein Tatverdächtiger die Kassiererin in ein Gespräch verwickelte wurden von seinen Mittätern mehreren Packungen Zigaretten aus der Auslage entnommen und in der Kleidung versteckt.“

Trotzdem erfolglos

Überraschende Wende in der Geschichte: Den beiden Männern gelingt es wohl nicht, mit ihrem Diebesgut zu entkommen. „Die zwei Tatverdächtigen mit den Zigaretten konnten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden“, schreibt die Polizei. Lediglich dem tatverdächtigen Gesprächsführer sei die Flucht gelungen.