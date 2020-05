An der Randenkreuzung von B 27 und B 314 hat der Fahrer eines Langholzlasters die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Es kippte um, worauf sich Dutzende Baumstämme auf der Straße verteilten. Der Laster mit Kreis-Waldshut-Kennzeichen kam aus Richtung Fützen/Epfenhofen und bog an der Randenkreuzung nach rechts in Richtung Schweiz ab. Dabei ereignete sich der Unfall. Laut Polizei habe der Brummi-Pilot von einem technischen Defekt gesprochen. Ob das stimmt, werden die weiteren Ermittlungen ergeben. Es ist damit zu rechnen, dass die B 27 im Unfallbereich für längere Zeit gesperrt bleiben wird. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehrmänner aus Blumberg schauen nach, ob der havarierte Laster Flüssigkeiten verliert. | Bild: Niederberger, Holger