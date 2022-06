von Conny Hahn

Die Sirenen heulen auf, Bombenalarm. Es ist an der Zeit, sich schnellstmöglich im Keller in Sicherheit zu bringen – falls der Strom ausfällt, dann nur über das Treppenhaus und nicht mit dem Fahrstuhl. Solche Szenen sind für Tausende von Ukrainern derzeit an der Tagesordnung. Bis März erging es auch Oksana Petrova aus Lviv so.

Doch möglichst schnell aus ihrer Wohnung im fünften Stock in den Keller zu gelangen, war für sie kein leichtes Unterfangen. Sie musste nämlich nicht nur sich, sondern auch ihre 20-jährige, schwerbehinderte Tochter Olga Sofia mit in Sicherheit bringen, die aufgrund eines Impfschadens seit ihrem ersten Lebensjahr gehandicapt ist.

Je mehr sich die Alarmierungen häuften, desto mehr dachte Oksana Petrova darüber nach, das Land mit ihrer Tochter zu verlassen, wohlwissend, dass dies alles andere als einfach werden würde. Mit der Unterstützung einiger Freunde sowie der Koordinatorin für humanitäre Hilfe der Gebietsmilitärverwaltung in der Ukraine konnte ein entsprechender Spezialtransport an die Grenze zu Polen organisiert werden.

Auch am Tag der Evakuierung musste zunächst der Bombenalarm abgewartet werden, um die Stadt verlassen zu können. „Der nur etwa 70 Kilometer lange Weg dorthin durch das immer wieder von russischen Angriffstrupps besetzte und umkämpfte Land war wirklich schwierig und ich bin den Fahrern sowie den Organisatoren unendlich dankbar für ihren Einsatz“, schildert Petrova ihre Eindrücke.

Malteser unterstützen beim Spezialtransport

An der Grenze wurden sie dann von Detlev Dillmann und seinem Helferteam empfangen. Nach einer Nacht in einer Flüchtlingsunterkunft stand anschließend die 20-stündige Fahrt nach Blumberg an. An der Grenze traf Oksana Petrova erstmals auch auf Tatjana Vasilenko, eine junge Mutter aus der Provinz Lviv mit ihrer zwölfjährigen, schwerbehinderten Tochter Diana, die aufgrund ihrer zerebralen Kinderlähmung liegend transportiert werden musste, sowie ihrer 14-jährigen Tochter Julia.

Beide kannten sich nicht, was sich jedoch schnell ändern sollte. An einem frühen Sonntagmorgen im April kamen sie schließlich müde, aber dennoch wohlbehalten und erleichtert in Blumberg an. „Obwohl alle gleichermaßen erschöpft waren, brachten uns die Malteser nach der langen Fahrt noch Kaffee und Kuchen, das war wirklich eine tolle Geste“, erinnert sich Petrova noch heute.

Dauerhafte Bleibe wird noch immer gesucht

Mit der Unterstützung der Malteser sowie der Stadtverwaltung Blumberg kamen die beiden Familien in den Räumen der ehemaligen Tagespflege in der Hauptstraße unter, wo jede Familie ihr eigenes Schlafzimmer und Bad hat und sich alle gemeinsam den Küchen- und Aufenthaltsbereich teilen. Diese Unterkunft ist nur als vorübergehende Lösung gedacht, denn eigentlich ist das Ziel, für beide Familien einen geeigneten Reha-Platz zu finden.

An einem frühen, noch leicht verschneiten Sonntagmorgen Anfang April kommen die beiden Mütter mit ihren schwerbehinderten Kindern, im Bild Mutter Roxanna mit ihrer Tochter Olga Sofia, dank des Spezialtransports durch die Malteser wohlbehalten in Blumberg an und beziehen ihre Unterkunft in den Räumlichkeiten der ehemaligen Tagespflege der Malteser in der Hauptstraße. | Bild: Detlev Dillmann

Trotz bundesweiter Suche ist diese jedoch bisher noch nicht gelungen. „Dies mag auch an den unterschiedlich ausgerichteten Systemen in Deutschland gegenüber den östlichen Ländern liegen“, sagt Detlev Dillmann.

„Während in der Ukraine die Mütter die Grundversorgung ihrer behinderten Kinder übernehmen und diese lediglich tagsüber während ihrer Arbeitszeit in eine Betreuungseinrichtung geben, sind in Deutschland die meisten Einrichtungen für eine Vollzeitpflege ausgelegt, in denen die Eltern lediglich am Wochenende für einige Stunden zu Besuch kommen. Die Aufnahme weiterer Familienmitglieder ist in der Regel nicht vorgesehen.“

Detlev Dillmann, fotografiert vor der Kommunalwahl für den Ortschaftsrat Riedböhringen 2019. | Bild: Jens Hagen/Archiv

Nachdem es sich so schwierig gestaltet, einen Reha-Platz zu finden, ist das Suchfeld inzwischen auch auf gewöhnliche Wohnungen ausgeweitet worden. „Ideal wäre natürlich eine Facheinrichtung oder eine Wohnung in der Nähe einer Reha-Einrichtung. Aber auch eine gewöhnliche ebenerdige und barrierefreie Wohnung ist denkbar, in der die Familien dann durch ambulante Dienste unterstützt werden könnten“, so Dillmann.

Ehrenamtliches Engagement macht viel möglich

Nachdem beide Familien in ihrer Heimat einen geregelten Alltag mit Arbeit, Schule und Betreuung ihrer behinderten Töchter in einer Reha-Einrichtung hatten, mussten sie sich in Blumberg an einen neuen Rhythmus gewöhnen. In den ersten Wochen mussten viele Regularien geklärt werden.

Inzwischen ist dies erfolgt und die ersten Aktivitäten wie Unterricht in Deutsch als Fremdsprache sowie Physiotherapie durch ortsansässige ehrenamtliche Helfer konnten starten. In Kürze soll auch eine Schwimmtherapie für die behinderten Töchter in Bad Dürrheim beginnen.

Suche nach Reha-Plätzen gestaltet sich nicht einfach

Beide Mütter sind sehr froh darüber, in Blumberg angekommen zu sein. Besonders für die Kinder sei es enorm wichtig gewesen, den Kriegswirren zu entkommen, da sie die ständige Anspannung und Angst gespürt hätten, so Petrova. Trotzdem bestehen nach wie vor nicht unerhebliche Hürden, die es zu überwinden gilt.

Die größte Herausforderung stellt die Organisation der Rehabilitationsmöglichkeiten für die beiden schwerbehinderten Töchter dar. Da die meisten Programme auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet sind und deutlich weniger Angebote für Erwachsene bestehen, gestaltet es sich schwierig, für die 20-jährige Olga Sofia mit der bestehenden Sprachbarriere einen entsprechenden Platz zu finden.

Für die zwölfjährige Diana besteht außerdem Schulpflicht. Doch um überhaupt am Unterricht in einer Schule für Schwerbehinderte teilnehmen zu können, muss sie zunächst einen neuen transportfähigen Rollstuhl erhalten, da ihr aktueller aus der Ukraine in Deutschland keine Zulassung für den Transport besitzt und somit jeder Fahrer eines Hilfsdienstes den Verlust seines Führerscheins riskieren würde. Aufgrund der langen Lieferzeiten kann der Unterricht somit frühestens zum neuen Schuljahr im September beginnen.

Flüchtlinge freuen sich über soziale Kontakte Vor diesem Hintergrund sind die Tage oft lang und häufig auch einsam, da beide Familien den Großteil der Zeit miteinander verbringen, aber außer zu den ehrenamtlichen Helfern kaum Kontakt zur Außenwelt in Blumberg besteht. Wer den Familien etwas Zeit schenken möchte und idealerweise der ukrainischen oder russischen Sprache mächtig ist, kann sich gerne an Detlev Dillmann (Tel. 07702/477740) wenden. Auch die 14-jährige Julia, die neben ihrer Muttersprache auch gut Englisch spricht würde sich über ein paar Kontakte für gemeinsame Unterhaltungen oder kleine Unternehmungen freuen. Daneben besteht auch die Möglichkeit, die Familien über Detlev Dillmann finanziell zu unterstützen, da die Pflegeversicherung bisher nicht für die Unkosten aufkommt und neben den Ausgaben für den täglichen Lebensunterhalt insbesondere die Kosten für spezielle orthopädische Anschaffungen wie Badeanzüge oder Schuhe, aber auch für Pflegemittel wie etwa Windeln und Medikamente das verfügbare Budget übersteigen.

Die beiden Mütter Oksana und Tatjana wünschen sich, dass ihre schwerbehinderten Töchter bald die Möglichkeit bekommen, eine Rehabilitationseinrichtung zu besuchen, anstatt alleine zu Hause zu sitzen. Mittelfristig hoffen sie, wieder in ihr Heimatland zurückkehren können.