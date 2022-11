von Hans Herrmann

Einer, der sie gut kennt, ist DRK-Schriftführer Mirko Theel. „Ich habe viele Jahre mit Sabine die Bereitschaft geleitet und ganz ehrlich, ich kenne keinen Menschen, der sich so für das DRK einsetzt. Ihr Herz schlägt einfach für das Rote Kreuz. Sabine ist überall an vorderster Front als Leitende dabei,“ übt sie für ihn eine Vorbildfunktion aus.

Die heutige zweite Vorsitzende erhielt bei der Generalversammlung eine ganz besondere Ehrung für 45 Jahre Bereitschaftsdienst mit unzähligen Einsätzen. Von Beginn an engagierte sie sich mit großer Leidenschaft in der DRK-Arbeit.

Start in der DRK-Jugendgruppe

Über Jugendfreundschaften kam Sabine Eichler als junges Mädchen zur früheren DRK-Jugendgruppe. Die Leitung hatte damals die heutige DRK-Legende Gerlinde Hoffärber.

Nachwuchs gesucht Der DRK-Ortsverein Blumberg will seine Jugendgruppe unbedingt wieder aktivieren. In reger Gemeinschaft für andere Menschen etwas zu tun, soll der Leitfaden sein. In Gruppenstunden und Camps möchte man den Nachwuchs an die DRK-Arbeit heranführen. Im Jugendrotkreuz sollen die Kinder spielerisch die Grundbegriffe der „Ersten Hilfe“ kennenlernen. Anhand von Teddybären oder Bildergeschichten will man den Kindern zeigen, wie sie Hilfe per Notruf holen, Verletzte trösten oder erste Verbände anlegen können. Die Angst vor dem Notfall zu nehmen, ist ein weiteres Kriterium. Interessenten können sich bei allen Vorstandsmitgliedern melden

Der DRK-Standort war im noch alten Schützenhaus am Buchberg. „Sabine war von Anfang an mit großem Interesse dabei. Immer hilfsbereit hat sie niemals nein gesagt und alle Ausbildungen voller Hingabe gemeistert,“ erinnert sich Gerlinde Hoffärber noch an die die Zeit Ende der 70er-Jahre zurück.

Als stellvertretende Vorsitzende hebt Sabine Eichler die gute Zusammenarbeit im Vorstand des DRK Blumberg hervor (von links): Markus Keller (Vorsitzender), Petra Wölfle (Schatzmeisterin), Sabine Eichler (2. Vorsitzende), Mirko Theel (Schriftführer). | Bild: Hans Herrmann

Für Sabine Eichler, damals noch mit dem Familiennamen Schnell, bleiben ihr ersten Sanitätsdienste unvergessen. „Besonders die traditionellen Jugend-Pfingstturniere des TuS Blumberg, wo sich immer über 500 Kinder auf den Fußballfeldern tummelten, waren für uns die ersten Herausforderungen,“ sagt sie. Dann ging es rasant weiter. Ab dem 19. Lebensjahr war sie als Beifahrerin im Rettungsdienst an vielen Wochenenden oder Nachtdiensten bei Unfällen, häuslichen Verletzungen, aber auch internistischen Notfällen jahrelang im Einsatz.

Ausgebildete Sanitäterin

520 Stunden investierte sie, um den Abschluss als Sanitäterin an der Rettungsschule in Bad Dürrheim zu erlangen. „Vier Wochen Klinik- sowie vier Wochen Rettungswachepraktikum waren hier die Anforderungen. Die Kosten musste ich mit 2000 ehrenamtlichen Stunden ausgleichen. Mit einem Gewaltakt konnte ich diese innerhalb eines Jahres meistern,“ bewies sie außerordentliche Belastbarkeit.

Auch als „Helfer vor Ort“ aktiv

Ab 1996 stand Sabine Eichler 21 Jahre als Bereitschaftsleiterin in der Verantwortung. Dazu war sie auch im Katastrophendienst im Einsatz. Der Sturm Lothar 1999 sowie der Großbrand der Eichbergsporthalle 2003 sind für sie prägende Erinnerungen. Über ihre hunderte Einsätze könnte sie stundenlang erzählen. Als „Helfer vor Ort“ für Erstversorgungen ist sie heute noch aktiv, trägt dabei die Ausrüstung im Rucksack mit sich und leistet Soforthilfe.

Vor sechs Jahren übernahm Sabine Eichler mit dem Amt der zweiten Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Blumberg weitere Verantwortung. Dazu ist noch als Beisitzerin im Vorstand des Kreisverbands. Sie sieht ihren Verein bestens organisiert.

Ihr Vater Albert Schnell ist ihr Vorbild

Sie hofft, dass sie beim DRK noch viele Jahre ehrenamtlich tätig sein kann. Ihr 80-jähriger Vater Albert Schnell ist hier ihr Vorbild. Nur der mangelnde Nachwuchs bereitet ihr Sorgen. „Wir würden gerne unsere verwaiste Jugendgruppe wiederbeleben,“ betont sie.

Was das DRK Blumberg angeht, so hebt sie die gute Zusammenarbeit in der Vereinsführung hervor. Mit dem Vorsitzenden und Bürgermeister Markus Keller pflegt sie kurze Wege. „Sabine Eichler ist eine ganz wichtige Säule des DRK. Jederzeit engagiert und immer zuverlässig – einfach ein toller Mensch,“ hebt Keller ihr beispielhaftes Engagement hervor.

Auch im Familienbetrieb involviert

In ihrer Familie, wo sie auch im Malergeschäft ihres Mannes Jürgen involviert ist, findet Sabine Eichler ihren Ausgleich. Mit ihrer Halbtags-Beschäftigung als Pflegerin im Altenheim Hüfingen geht sie einer weiteren Berufung nach.