Wer die mehr als 100 Demonstranten am Sonntag in Blumberg alle in eine Ecke stellen will, liegt falsch. Die Maskenpflicht für Grundschüler, und nicht nur für sie, beschäftigt viele Familien. Und nicht alle haben die Möglichkeit, Grundschüler vom Präsenzunterricht zu befreien, etwa wenn beide Eltern arbeiten. Doch wer bei Parolen wie „Friede, Freiheit, keine Diktatur“ Beifall klatscht, sollte wissen, dass dies der Realität genauso wenig entspricht wie die Aussage, die Maskenpflicht sei für Kinder kein Problem.

Blumberg Mehr als hundert Leute demonstrieren in Blumberg gegen Maskenpflicht für Grundschüler Das könnte Sie auch interessieren

In einer Diktatur gibt es kein Demonstrationsrecht und keine Freiheit wie in Deutschland: Wer dort demonstriert, riskiert Leib und Leben, das zeigen fast jede Woche Bilder aus Staaten wie Russland oder Myanmar. Wer so etwas sagt, muss sich zu den Querdenkern zählen lassen, allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz. Genauso wenig stimmt die Aussage von Organisator Patrick Reble, wenn ein Grundschüler in einen Nebenraum geschickt werde, um die Maske abnehmen zu dürfen, grenze dies an Körperverletzung. Es wird Zeit, dass die Diskussion versachlicht wird.