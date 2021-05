Viele Menschen trauern um Arnold Maus. Er starb am Sonntag im Alter von 99 Jahren, teilte seine Tochter Angelika Maus mit. Am 3. August wäre er 100 geworden. Bis Ende März lebte er zuhause in Zollhaus in der Waldshuter Straße, am 1. April kam er in das Pflegeheim „Haus Eichberg“ in Blumberg. Er hinterlässt drei Kinder, fünf Enkel und sechs Urenkel.

Jahrhundertzeuge

Mit Arnold Maus geht ein Jahrhundertzeuge. Ein Mensch, der vielen anderen geholfen hat und auch in schwierigen Zeiten nie seinen Lebensmut und seine Lebensfreude verlor und anderen Menschen mit seinem fröhlichen und optimistischen Wesen gut getan hat. Aufgewachsen in der Weimarer Republik, erlebte er trotz politisch und wirtschaftlich unstabilen Zeiten nach eigener Aussage eine schöne Jugendzeit. 1928 eingeschult, hinterließ eine Besichtigung des Luftschiffes „Graf Zeppelin“ in Friedrichshafen eine bleibende Erinnerung. Er war noch auf der Schule, als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Im Oktober 1940 musste er zum Reichsarbeitsdienst nach Markirch in Frankreich, später kam er nach Osten und war sieben Jahre lang in Russland, die letzten drei im Gefangenenlager.

Ausbildung bei Wehinger in Fützen

1948 begann er wieder bei seiner Ausbildungsfirma Wehinger in Fützen. Von 1965 bis 1968 absolvierte er einen Fernkurs zum Bilanzbuchhalterprüfer, danach begann er bei Steuerberater Harald Mattegit in Donaueschingen und lernte noch Steuerprüfer. Bis 1984 war er voll tätig und danach bis zu seinem 78. Lebensjahr noch tageweise. Der Beruf habe ihm „jederzeit Freude gemacht“, hielt er in seinem Lebenslauf fest.

Kraft für seine vielen Lebensaufgaben schöpfte er aus dem Glauben und der Religion. Die Familie seiner Frau war für alles in der 1909 auf der anderen Straßenseite erbauten Kapelle Maria Heimsuchung zuständig. „Religion war für uns als Kinder selbstverständlich“, sagt seine Tochter Angelika Maus. „die Kirche haben wir behandelt wir unser Eigentum.“ Viele Jahre war Arnold Maus Mesner. Er war Mitglied bei den Senioren von Zollhaus und Randen, und er übernahm Betreuungsaufgaben. Zu seinem Tagesmotto gehörte das Zitat „Die gute Tat“ von Seneca: „Lass keinen Tag zu Ende gehen, an dem noch eh‘ der Abend naht, nicht ein Liebeswerk von Dir gescheh‘n, sei‘s gutes Wort, sei‘s gut Tat.“

Sein Todestag fiel auf den Tag, an dem die Widerstandskämpferin Sophie Scholl 100 geworden wäre. Und das war kein Zufall, heißt es aus seinem Umfeld. War doch Sophie Scholl eng mit der Familie Maus-Schüle in Blumberg-Zollhaus verbunden, Arnold Maus Frau Hildegard Maus-Schüle, die 2013 starb, war Sophies beste Freundin.