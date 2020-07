von Christiana Steger

Annemarie Gärtner, geborene Warnke, wird am heutigen Samstag 80. In Hamburg wuchs sie die ersten Lebensjahre mit einem jüngeren Bruder auf. 1944 zog die Familie nach Blumberg um. Nach dem Schulabschluss in Blumberg folgte eine Ausbildung zur Friseurin, nach der Gesellenzeit erwarb sie den Meistertitel.

Heirat mit Gerd Gärtner

Verheiratet mit Gerd Gärtner wohnt sie seit langem im gemütlichen Haus Am Waldrand, zur Familie gehören zwei Söhne, die erfolgreiche Handballspieler sind. Immer hat es Annemarie Gärtner geschafft, Familie, Haushalt und eine eigene Berufstätigkeit zu koordinieren, dazu kam noch die langjährige Pflege ihrer Mutter Lieselotte Warnke. Dabei unterstützte sie ihr Ehemann.

Ihr großes Hobby war immer der Garten, der jetzt wie ein kleines Paradies anmutet und den sie immer noch genießt. Doch das Alter fordert seinen Tribut, und so wird Annemarie Gärtner von ihrem Mann liebevoll gepflegt und umsorgt, der sich auch um Haus und Garten kümmert. Und langweilig ist es ihr nicht. Das Fernsehen unterhält, und einige Katzen leben mit im Haus. Sie danken der erklärten Katzenfreundin die tägliche Zuneigung und leisten ihr freundliche Gesellschaft. Im Familienkreis wird der runde Geburtstag gefeiert und da werden zur Gratulation auch die drei Enkelkinder mit dabei sein.