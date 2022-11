von Conny Hahn

Die Erfolgsgeschichte des kleinen Krokodils Sokrates geht weiter: Die Fützener Kinderbuchautorin Angelika Dohlien veröffentlicht im November ein Weihnachtsbuch.

Der Fützender Kinderbuchautorin war es wichtig, ihr zweites Sokrates-Werk kultur- und völkerübergreifend zu gestalten. Deshalb lässt sie Sokrates sein erstes Weihnachten erleben, das er als Fest der Freude, Nähe und Liebe kennenlernt. Diese Empfindungen stehen als zentrale Botschaft im Mittelpunkt des Buches, das im November erscheint.

Die Schüler der Grundschule Fützen führen gemeinsam mit den Kindern des Kindergartens Epfenhofen im Frühsommer das Musical rund um das kleine Krokodil Sokrates auf. | Bild: Conny Hahn

Das Thema der Völkerverständigung liegt Angelika Dohlien besonders am Herzen. Mit ihrem Gesangsensemble „Via Lumina“ hat sie sich bereits vor einigen Jahren mit erfolgreichen Auftritten der Aufgabe gewidmet, die ständige Begegnung von Orient und Okzident beziehungsweise Christentum und Islam auf den Spuren der Windhunde anhand von verschiedenen Liedern in Originalsprache aus diesen Kulturkreisen zu vermitteln.

Jugendgerechte Vermittlung

Besonders wichtig ist es ihr dabei auch, das Thema jugendgerecht zu vermitteln und den jungen Menschen das Wissen samt der nötigen Wesensstärke mit auf den Weg zu geben, gemeinsam eine friedliche Zukunft mitzugestalten. Anhand der beiden fiktiven Figuren Fräulein Wiki und Mister Pedia, welche den Leser auf der Wanderschaft auf den Spuren der Windhunde begleiten, stellt sie ihre Erkenntnisse dar. Der erste Band einer mindestens sechsteiligen Buchreihe ist bereits 2020 unter dem Namen „Voice Vocal Peace: Völkerverständigungsprojekt I“ erschienen. Der zweite Band befindet sich derzeit im Lektorat.

Auch die Buchreihe um das kleine Krokodil Sokrates soll zur Völkerverständigung beitragen. Jetzt findet der im April dieses Jahres erschienene erste Band über die Abenteuer des kleinen Sokrates vom großen Schilfufer am Weißen Nil, der sich als tapferes Krokodil erweist, das cool drauf ist und niemals aufgibt, eine gelungene Fortsetzung.

Dabei hat Angelika Dohlien bereits umfassende Pläne, was der liebenswerte kleine Abenteurer noch alles erleben soll. Dazu gehören nach dem Weihnachtsfest zum Beispiel auch ein jüdisches sowie ein islamisches Fest.

Die Angst vor dem Fremden nehmen

Die Bücher sollen den Lesern das Unbekannte näherbringen und somit auch ein Stück weit die Angst vor dem Fremden nehmen. Sie sollen dazu beitragen, dass sich die Menschen mit ihren unterschiedlichen religiösen und kulturellen Hintergründen annähern und in Frieden zusammenleben. „Man muss sich nicht gleich um den Hals fallen, aber man sollte einander verstehen und akzeptieren“, so die Autorin.

Man merkt Angelika Dohlien an, mit wie viel Herzblut sie neben ihrem musikalischen, tänzerischen und gestalterischen Talent auch ihrer Tätigkeit als Kinder- und Jugendbuchautorin nachgeht, der sie sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie verstärkt widmet. Ihr hochintelligenter und kreativer Geist lässt die Ideen nur so sprudeln, die sie in Windeseile zu Papier bringt.

Dabei folgen die Erzählungen in Versform immer einem festen Reimschema mit acht und 14 Silben im Wechsel. Ähnlich wie bei einem Rap sollen die Texte dadurch wie ein gesprochenes Lied wirken.

Schon heute ist klar, dass der kleine Sokrates noch ein erlebnisreiches Leben vor sich hat. Dabei hat Angelika Dohlien bereits ein konkretes Konzept: Für jeden neuen Lebensabschnitt des Krokodils gibt es ein Buch mit festem Einband. Hier befindet sich der nächste Band bereits in Arbeit, wenn Sokrates in die Schule kommt.

Ein Leben mit Musik Angelika Dohlien ist ein Multitalent mit eigenem Musik-, Ton- und Gymnastikstudio in Fützen. Schon in frühen Jahren findet sie ihren Weg zur Musik und beginnt bereits im Alter von 16 Jahren ein Studium zur Opernsängerin. Nach etlichen Jahren erfolgreicher Auftritte auf den großen Bühnen der Welt muss sie das Bühnenleben aufgrund gesundheitlicher Probleme schweren Herzens beenden. Sie widmet sich seither zunehmend dem Unterrichten von Kindern und Erwachsenen in Gesang, Klavier und Akkordeon. Durch die eingeschränkten Unterrichts-Möglichkeiten während der Corona-Pandemie entfaltete sie auch verstärkt ihre Passion als kreative Kinder- und Jugendbuchautorin, die sich für die Völkerverständigung und ein friedvolles Miteinander einsetzt und den Lesern mit ihren Werken den Horizont öffnet.

Alle weiteren Erlebnisse aus dem Alltag und dem aktuellen Leben wie etwa das Feiern verschiedener religiöser und kultureller Feste sollen wie das Weihnachtsbuch als Werk mit Soft Cover erscheinen. Noch offen ist laut Angelika Dohlien dabei die Frage, ob Sokrates wirklich einmal erwachsen wird oder ähnlich wie bei der populären Mickey Maus ewig eine kindliche Figur bleiben wird.

Bilder selbst gezeichnet

Allen Büchern gemein ist, dass sie immer eine gelungene Mischung aus Texten, selbst von Hand gezeichneten und illustrierten Bildern, eigens geschriebenen und vertonten Liedern sowie Ausmalbildern für die Kinder darstellen, was bei der Zielgruppe gut ankommt und für Kurzweil sorgt.

Grundschüler singen Lieder ein

Das Weihnachtsbuch soll Mitte November über den Scholastika-Verlag im Handel erscheinen. Passend zum Buch wird es auch eine Tonaufnahme des Weihnachtssongs mit den Schülern der Grundschule Fützen geben. Diese haben bereits im Frühsommer gemeinsam mit den Kindern des Kindergartens Epfenhofen Lieder aus dem ersten Buch eingesungen und aufgenommen und die Geschichte des kleinen Sokrates auch mit großem Erfolg als Musical beim Bezirksmusik- und Jubiläumsfest des Musikvereins Fützen aufgeführt.

Angelika Dohlien bezieht bei ihrer Arbeit immer wieder gerne Kinder aus Kindergärten und Schulen mit ein, um so den direkten Kontakt und auch die unmittelbaren Rückmeldungen ihrer Zielgruppe zu erhalten, mit der sie äußerst gerne und passioniert zusammenarbeitet. Die aufgenommenen Songs sind auf ihrem eigenen YouTube-Kanal „Hoffnung und Freude pur mit Musik und Literatur“ zu hören.

Regisseurin hat angefragt

Auch über die Grenzen Fützens hinaus wird Sokrates zunehmend populär. Eine Regisseurin aus München hat bereits Interesse bekundet, die Geschichte des kleinen Krokodils gemeinsam mit einer Choreographie der Ballettschule Düsseldorf, an der Angelika Dohlien in jungen Jahren selbst tätig war, als Musical umzusetzen.