Blumberg vor 4 Stunden

Andreas Müller wettert gegen die E-Mail-Flut – Für seine Rede bekommt der Blumberger einen Preis

In seiner Rede über Stress im Berufsleben muss Andreas Müller in vier Minuten alles Wesentliche auf den Punkt bringen. Jury und Publikum kann er überzeugen. Wie entsteht so eine Rede?