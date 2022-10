von Malena Schwenk

Um die 200 Besucher kamen zum Herbstkonzert der Stadtkapelle in die Blumberger Stadthalle. Vorstandsmitglied Marius Selig sprach in seiner Begrüßung davon, dass „Musik Menschen verbindet“. Und das spiegelte sich auch im Saal wider: Menschen allen Alters waren zum Konzert der Stadtkapelle gekommen, um – wie Marius Selig es beschrieb – „zeitlose Erinnerungen und Emotionen zu erschaffen“. Unter dem Motto „Harry Potter und der Feuerkelch“ führte der Verein den Konzertabend durch und hatte in diesem Stil auch die Stadthalle geschmückt.

Neun sind zum ersten Mal dabei

Bereits bei den ersten Tönen des Stückes „Nora – Licht des Nordens“ standen die Zuhörer im Bann der Musik. Auf gewohnt hohem Niveau gestalteten um die 50 Musikerinnen und Musiker um Dirigent Andreas Hirt den Abend. Für neun von ihnen war es das erste Mal, dass sie mit der Stadtkapelle auf der großen Bühne spielten. Die Zöglinge hatten bereits in der Jugendkapelle gespielt und hatten ihren Auftritt wie die erfahrenen Musiker in der Uniform bei der Stadtkapelle.

Moderatorenpaar liefert Hintergründe

Susanne Freitag und Werner Vogt moderierten gemeinsam das Programm und lieferten den Zuhörern zu allen gespielten Stücken interessante Informationen und Hintergründe. Gleichzeitig gelang es den beiden, mit Witz die Stimmung zu erheitern. Passend zum Motto präsentierten die Musiker auch eine Zusammenstellung verschiedener Lieder aus dem Thema „Harry Potter“.

Den Rahmen des Abends nutzte das Vorstandsteam, um Andreas Kuntz, der am Frühjahrskonzert verhindert gewesen war, für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft zu ehren. In der Pause tauschten sich die Besucher aus. Lob gab es für die gelungene Dekoration. Die Bewirtung hatten Mitglieder des Akkordeonorchesters übernommen.

Die Schwestern Sabine, Regina und Anja Schmieder begeistern mit ihren Stimmen. | Bild: Malena Schwenk

In die zweite Hälfte startete die Kapelle mit einem Arrangement aus dem Musical „Mozart“. Bei Stücken von Udo Lindenberg bewies die Kapelle nicht nur, dass sie ihre Instrumente beherrschten, sondern auch, dass sie mit Anja und Harald Schmieder zwei erstklassige Sänger im Team hatten. Dem Vater-Tochter-Duo gelang es mit starken Stimmen, das Publikum mitzureißen. Dass die ganze Familie musikalisches Talent besitzt, zeigte sich auch im darauffolgenden Stück „Never Enough“. Die Stimmen der drei Schwestern Anja, Regina und Sabine Schmieder harmonierten mit den Klängen der Blasmusik und das Trio erhielt viel Applaus und Bewunderung für den Gesang.

Für Dirigent Andreas Hirt war es das erste Herbstkonzert mit der Blumberger Musikgruppe. 2020 war er zur Stadtkapelle gekommen und hatte damit das Amt von Michael Jerg übernommen, der bis dahin über 30 Jahre lang die Blumberger Stadtkapelle dirigiert hatte und nach wie vor als Musiker im Verein aktiv ist. Aber bevor die neue Zusammensetzung richtig loslegen konnte, machte Corona ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Andreas Kuntz (Mitte) wird geehrt. Marius Selig (links), Susanne Freitag und Manuela Burger (rechts) vom Vorstand gratulieren ihm und seiner Frau Sabine (zweite von links). | Bild: Malena Schwenk

„Das war natürlich erstmal eine schwierige Zeit, in der wir kaum proben konnten“, schilderte der Dirigent. Umso schöner sei es nun, dass die Gruppe wieder wöchentlich proben und das Können dann auch beim Herbstkonzert präsentieren konnte. Hirt war sehr zufrieden mit dem Abend. „Wichtig ist mir, die komplette Bandbreite der Musik zu präsentieren“, erläutert er die Zusammenstellung der gespielten Stücke.

Blasmusik mit Tradition Schon 1860 gab es in Blumberg eine Musikkapelle. Durch Uneinigkeiten und Kriegswirren kam es im Lauf der Jahre immer wieder zu Auflösungen und Neugründungen. Der heutige Verein sieht sein Gründungsdatum am 8. Oktober 1949 und hat sich seitdem stark entwickelt. Mit der Bläserjugend und der Jugendkapelle hat die Stadtkapelle Nachwuchs in Aussicht, der an der Blumberger Musikschule ausgebildet wird. Höhepunkt im Vereinsjahr ist neben dem Herbstkonzert das Konzert im Frühjahr. Im Internet: www.stadtkapelle-blumberg.de.

Attila Molnar ist ebenfalls stolz auf die Leistung der Kapelle. „Es macht wie jedes Jahr sehr großen Spaß, auf der Bühne zu stehen und hier zu spielen“, meinte der Trompetenspieler. „Zweimal in der Woche proben wir. Direkt nach dem Frühjahrskonzert fangen wir mit den Proben für den Herbst an“, erzählte der Musiker.

Zuhörer zeigen sich beeindruckt

Dass die Mühe sich gelohnt hat, kam auch bei den Zuhörern an: „Das war wirklich ein toller Abend. Ich habe das Konzert sehr genossen“, kommentierte Bernd Meister. Auch Maria Gut aus Fützen war begeistert: „Die Musiker haben sehr gut gespielt und es waren einige anspruchsvolle Stücke dabei.“

Mit anhaltendem Applaus zeigte das Publikum der Stadtkapelle seine Begeisterung und forderte eine Zugabe. Mit dem beschwingten Stück „Funky Afternoon“ und dem anschließenden gefühlvollen Lied „You raise me up“ schloss die Kapelle den erfolgreichen Abend. Viele Besucher saßen nach dem Konzert noch beisammen und ließen den Abend ausklingen.