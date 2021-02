Andrea Wegener (61) wohnt ihr ganzes Leben in Epfenhofen. „Hier habe ich meine Wurzeln, das ist meine Heimat“, besiegelt sie die Liebe zu ihrem Dorf, dessen wunderschöne Lage sie nach wie vor begeistert. Sie genießt das gute Miteinander und die sozialen Kontakte in der Dorfgemeinschaft, wo sie alle kennt und mit allen spricht. „Besonders hat mir immer gefallen, wie Jung und Alt sehr gut zusammen arbeiten“.

Das gesellschaftliche Miteinander ist Andrea Wegener wichtig, ist sie doch ein sozialer Mensch, der sich gerne und vielfältig engagiert: Sie ist im Vorstandsteam der Landfrauen und leitete als Dirigentin den Kirchenchor in Epfenhofen bis zu dessen Auflösung. Seither singt sie im Komminger Kirchenchor mit. An die Zeit der Eingemeindung in ihrer Kindheit kann sie sich noch vage erinnern und sieht diese absolut positiv.

„Wir haben viel profitiert, sei es etwa mit dem Anschluss an die Kläranlage in Fützen oder dem Breitbandausbau. Auch bei den Vereinen hat sich ein gesamtstädtisches Denken und Arbeiten etabliert: Man arbeitet heute vielfach ortsübergreifend zusammen, etwa bei den Sportvereinen, der Feuerwehr oder auch den Kirchenchören.“