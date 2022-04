von Conny Hahn

Der 1. Mai steht an. Das heißt: Fußmatten, Mülltonnen oder Blumenkübel in Sicherheit bringen. Sonst sind sie vielleicht beim Nachbarn aufzufinden. Viele Leute machen auch gezielte Spaziergänge, um nach dem Ergebnis der Mainacht und getätigter Streiche Ausschau zu halten.

So wurde 2020 in Rieböhringen in Wuhan umbenannt und bekam in der Mainacht neue Ortsschilder. Schließlich war der Ortsteil kurz nach Beginn der Pandemie zu einem Corona-Hotspot geworden. Oder Achdorf erhielt vor vier Jahren eine selbstgebaute Blitzer-Attrappe, um den Stadtsäckel zu schonen.

Achdorf hat am 1. Mai 2018 als dritter Blumberger Teilort nach Kommingen und Zollhaus einen Blitzer bekommen. Um das Stadtsäckel zu schonen, haben fleißige Handwerker den Blitzer in Handarbeit gefertigt. | Bild: Lutz, Bernhard

War es früher besser?

Besonders von den älteren Mitbürgern ist häufiger zu hören, dass es heute bei den Maistreichen oft an Einfallsreichtum mangele, Schmierereien oder gar Sachbeschädigungen dominierten und sich die Scherzbolde früher noch mehr ins Zeug gelegt hätten. Der SÜDKURIER ist diesem Eindruck nachgegangen und hat einige Zeitzeugen nach ihren Erinnerungen befragt.

Ortsvorsteher Dirk Steuer aus Nordhalden erinnert sich noch an den inzwischen ausgestorbenen Brauch, dass die jungen Männer früher für jeden der drei Dorfbrunnen einen Baum vorbereitet hatten, den dann schließlich diejenigen gestellt haben, die in der Nacht am längsten feierten.

Kommingen als Außendistrikt

Gerne denkt er auch an einen besonders gelungenen Streich zurück, als die Randenwölfe aus Nordhalden ihre Komminger Nachbarn 2015 quasi über Nacht als Außendistrikt in den Freistaat Nordhalden eingemeindet hatten, was mit zahlreichen Details einherging: wie etwa dem Austausch der Ortsschilder, der Verordnung des Wolfismus als neue Staatsreligion, dem Verbot der gerne ausgeübten Biersiederei sowie einem persönlichen Begrüßungsschreiben für alle Neubürger inklusive Begrüßungsgeld in der neuen Staatswährung. Dieser Maischerz ist vielen Bewohnern beider Ortsteile bis heute als fantastisch und unvergesslich in Erinnerung geblieben.

2015 haben die Randenwölfe Nordhalden ihre Nachbarn aus Kommingen als Außendistrikt in den Freistaat Nordhalden eingemeindet. Große Plakate mit dem neuen Wappen durften bei der gelungenen Aktion nicht fehlen. | Bild: Dirk Steuer

Private Maibäume

In Riedöschingen haben sich die Männer des Musikvereins Anfang der 1990er-Jahre einmal mächtig für alle weiblichen Mitglieder ins Zeug gelegt: Jede Musikerfrau, egal welchen Alters, habe in der Mainacht ein Maitännle auf das Dach ihres Hauses gestellt bekommen, kann sich Ottmar Keller noch gut erinnern. Die Aktion kam gut an und die Freude bei den zahlreichen Beschenkten war groß.

Da die Bäume hübsch mit Notenschlüsseln geschmückt waren, sei es für die Damen recht einfach gewesen zuzuordnen, wem sie die nette Gabe zu verdanken hatten. Zudem seien den meisten männlichen Musikern die nächtlichen Strapazen aufgrund der Vielzahl der gestellten Bäume am nächsten Morgen anzusehen gewesen.

Ottmar Keller erinnert sich gerne an seine aktive Zeit der Maischerze zurück, als mit Kollegen bereits im Vorfeld Pläne geschmiedet und nach geeigneten Objekten und Gegenständen Ausschau gehalten wurde. | Bild: Ottmar Keller

Schwiegervater rausgelockt

Es habe jedoch alles gut geklappt, wenn auch der letzte zu stellende Baum aufgrund der massiven Eichenbalken auf einem Hausdach der Homberger Höfe eine besondere Herausforderung dargestellt habe, die das Vorhaben eines leisen Anbringens unmöglich machte und schließlich den Schwiegervater in spe aus dem Bett geholt habe, wie sich Ottmar Keller schmunzelnd zurück erinnert.

Auf das Dach

Hausdächer schienen es den jungen Akteuren grundsätzlich angetan zu haben, was nicht immer gänzlich ungefährlich war, aber letztlich immer glimpflich ohne größere Schäden bei allen Beteiligten abgelaufen sei. Als etwa einmal ein Plakat auf dem Dach der früheren Molke angebracht wurde oder als einmalige Aktion sogar ein Güllefass auf ein Flachdach gehievt wurde.

Tür zugemauert

Nicht weniger ideenreich und voller Tatendrang waren die jungen Kobolde in früheren Jahren in Epfenhofen unterwegs. Renate Weißhaar kann sich noch gut daran erinnern, wie in ihrer Nachbarschaft bei einer Familie mit hochschwangerer Frau der Hauseingang sowie der Nebeneingang über die Terrasse komplett zugemauert wurden und dem Familienvater am Tag der Arbeit die Aufgabe bescherte, seine Hauseingänge wieder freizulegen.

Mit dem Balken versperrt

Helmut Kaltenhauser kann sich zudem noch entsinnen, dass bei einem benachbarten Pferdestall ein vermeintlicher Verfolger der jungen Nachtgeister selbst zum Opfer wurde. Er legte sich im Auto auf die Lauer, um sein Pferd und den Stall zu bewachen, schlief jedoch irgendwann ein.

Die Scherzbolde schlichen sich an und legten ihm einen Balken quer vor sein Fahrzeug. Als sie ihn mit etwas Radau aufweckten und davon rannten, endete die Verfolgungsjagd für ihn bereits an Ort und Stelle, da er mit seinem Wagen nicht vom Fleck kam und die Streichspieler somit längst über alle Berge waren.

Viel Mist vor der Haustür

Ein weiterer Maistreich war das Abkippen eines kompletten Wagens voller Mist bei seiner heutigen Frau, wie sich Helmut Kaltenhauser weiter erinnert. Nach dem anfänglichen Schock nahm diese die Aktion jedoch mit Humor und freute sich darüber, somit zumindest ausreichend Dünger für den gesamten Garten erhalten zu haben.

Auch rund um die große Eisenbahnbrücke wurde immer wieder Schabernack getrieben, als auch nicht gänzlich ungefährlich des Öfteren Bänke oder auch Leiterwägen auf die Schienen transportiert und dort abgestellt wurden.

Sich bloß nicht erwischen lassen

Zu jener Zeit, als es noch deutlich mehr Landwirte und somit auch Misthäufen gab, war Kuhdung offensichtlich ein beliebtes Mittel, um jemandem einen Streich zu spielen. Für Richard Längler hat sich dabei ein geplanter Maischerz besonders eingeprägt. Gemeinsam mit einigen Kollegen hatte er in Blumberg den Heuwagen eines Landwirts mit Mist beladen. Als sie gerade fertig waren, wurden sie auf frischer Tat ertappt und mussten am nächsten Tag den Wagen wieder abladen und reinigen.

Erwischt: Bei einem vermeintlichen Maistreich wurde Richard Längler mit seinen Kollegen auf frischer Tat ertappt und musste am nächsten Tag Buße tun und den angerichteten Schaden wieder bereinigen. | Bild: Conna Hahn

Auch früher ein schmaler Grat

Die recherchierten Beispiele zeigen, dass auch früher schon teilweise waghalsig auf dem schmalen Grat zwischen Spaß und Ernst balanciert wurde. Oberstes Gebot beim Spielen von Maistreichen ist immer, niemandem ernsthaften Schaden zuzufügen und keine Zerstörungen und Beschädigungen anzurichten. Denn auch kleine Sachbeschädigungen können bereits geahndet werden, wobei Eltern für die Schäden ihrer Kinder haften.

Polizei sieht keinen Trend

Die Polizei kann in den vergangenen Jahren allerdings keine Steigerung der gemeldeten Sachbeschädigungen in der Mainacht bestätigen. Während der vergangenen zehn Jahre seien die Fallzahlen durchweg sehr gering gewesen. Bei maximal ein bis zwei Delikten pro Jahr könne auch kein Trend in die eine oder andere Richtung abgeleitet werden, wie Jörg Kluge aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Konstanz erklärt.