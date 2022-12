von Conny Hahn

Die von den Nazis hingerichtete Widerstandskämpferin Sophie Scholl lebte eine Zeit lang in Blumberg. An ihr vorbildliches Wirken erinnert nun eine Gedenktafel. Die Schüler der Realschulklasse 10c brachten die neue Tafel am Montag am Bahnhof Zollhaus an.

Thema im Geschichtsunterricht

Bis es soweit war, hatten sich die Schüler im Geschichtsunterricht mit Lehrerin Johanna Vogelbacher intensiv mit dem bedeutsamen Thema des Nationalsozialismus sowie den Widerstandskämpfern beschäftigt. Das Augenmerk lag dabei auf Sophie Scholl als eine der bedeutendsten Widerstandskämpferinnen, die aufgrund ihrer Tätigkeit als Erzieherin einen Teil ihres kurzen Lebens in Blumberg und durch ihre Freundin Hildegard Schüle auch in Zollhaus verbracht hatte.

Blumberg Sophie-Scholl-Gedenktafel in Blumberg entfernt – Diskussion zieht Kreise Das könnte Sie auch interessieren

Ihre Zeit in Blumberg wurde zum Wendepunkt in ihrem Leben, da sie den grausamen Umgang der Nazis mit den Menschen vor Ort wahrnahm und sich zunehmend von Hitler und dem NS-Regime abwandte, dem sie einst als Mitglied im Bund Deutscher Mädchen „mein ganzes Leben lang unverbrüchliche Treue“ geschworen hatte. Sie ist bis heute Namensgeberin des städtischen Sophie-Scholl-Kindergartens.

Das kurze Leben der Sophie Scholl Sophie Scholl, geboren am 9. Mai 1921 in Forchtenberg in der Nähe von Künzelsau, lernte im Rahmen ihres Reichsarbeitsdienstes in Krauchenwies ihre spätere Freundin Hildegard Schüle aus Blumberg-Zollhaus kennen. Vom 11. Oktober 1941 bis zum 27. März 1942, gut ein halbes Jahr, war sie als Kindererzieherin in Blumberg tätig. Diese Zeit war für sie der Wendepunkt, sich von den Nationalsozialisten abzuwenden. Am 1. April 1942 begann sie ein Studium der Biologie und Philosophie in München und wurde zur Ikone der Widerstandsgruppe Weiße Rose um ihren Bruder Hans Scholl und Christoph Probst. Beim Verteilen von Flugblättern wurden sie erwischt, verraten und schließlich wenige Tage später am 22. Februar 1943 von den Nazis hingerichtet.

Mit der Bedeutung von Sophie Scholl im Kampf gegen die Nationalsozialisten hatten sich bereits Jahre zuvor vier Realschülerinnen beschäftigt, die ihr zu Ehren im Rahmen einer Projektprüfung im Jahr 2009 eine Gedenktafel erstellt hatten, die ebenfalls am Bahnhof in Zollhaus angebracht war. Irgendwann war die Tafel verschwunden und 2019 durch eine neue, kleinere Tafel des Blumberger Heimatforschers Bernhard Prillwitz ersetzt worden.

Blumberg Blumberg war für die Widerstandskämpferin Sophie Scholl der Wendepunkt Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem die Diskussion über die entfernte Tafel größere Kreise gezogen und allseits Bedauern über das unglücklich gelaufene Verschwinden geherrscht hatte, entschieden sich Christian Brinkmann, Geschäftsführer der Bahnbetriebe, sowie Lorena Bausch vom Gästeservice der Sauschwänzlebahn dafür, eine neue Gedenktafel von Schülern erstellen zu lassen. „Wir haben auf unsere Anfrage bei der Realschule sofort eine Zusage erhalten“, wie Lorena Bausch erfreut schildert. „Die Schüler waren mit großem Interesse und Eifer dabei.

Neue Tafel als gemeinsames Ergebnis

Nach der Behandlung des Themas im Unterricht der neunten Klasse hat zunächst jeder einen eigenen Entwurf für eine mögliche Tafel erstellt. Anschließend haben wir diese gemeinsam gesichtet und bewertet und schließlich aus allen Konzeptionen eine neue Tafel als gemeinschaftliches Ergebnis erstellt“, zeigt sich auch Klassen- und Geschichtslehrerin Johanna Vogelbacher sehr zufrieden mit der Arbeit ihrer Schützlinge.

Blumberg Abschied unter Tränen: Die Naturfreunde lösen sich auf Das könnte Sie auch interessieren

Die Gedenktafel wurde nun im Beisein von Bürgermeister Markus Keller, Christian Brinkmann sowie Lorena Bausch gut sichtbar und an prominenter Stelle auf einer ehemaligen Original-Bahnschwelle am Rand des Spielplatzes am Bahnhof Zollhaus angebracht.

Keller wirbt für kritisches Reflektieren

„Steh zu den Dingen, an die du glaubst. Auch wenn du alleine dort stehst“ prangt in großen Lettern ein bekanntes Zitat Sophie Scholls auf der Tafel. Bürgermeister Keller appellierte an die Schüler, diesem Leitsatz auch im eigenen Leben zu folgen und nicht mit seinem Standpunkt hinter dem Berg zu halten. „Das Dritte Reich konnte nur bestehen, weil es eine schweigende Mehrheit gab“, fügte er hinzu und betonte die Vorbildfunktion von Sophie Scholl.

Blumberg Für jeden Schulstandort kompetente Hilfe: Die Schulsozialarbeit soll eine dritte Stelle bekommen Das könnte Sie auch interessieren

Auch im Hinblick auf die Politik forderte er die jungen Menschen auf, kritisch zu reflektieren, wer nur lautstark Probleme propagiere oder an Lösungsvorschlägen arbeite.

Auch Brinkmann lobte das Werk und sah einen aktuellen Bezug zu den Menschen, die sich trauten, für ihre Interessen und Überzeugungen einzustehen und auf die Straße zu gehen.