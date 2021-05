An der Grundschule in Blumberg haben bislang unbekannte Täter eine Scheibe beschädigt, teilt die Polizei mit. Die Tat erfolgte im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch, und zwar an der zur Straße Steigäcker gelegenen Rückseite. Doch hat eine Scheibe ein kleines Loch, vermutlich wurde ein Stein gegen die Scheibe geworfen.

Blumberg Die Rektorstelle der Blumberger Grundschule ist ausgeschrieben Das könnte Sie auch interessieren

Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 300 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg, Telefon 07702 4779361, in Verbindung zu setzen.

Blumberg Einbruch in die Blumberger Scheffelschule – Die Polizei sucht Zeugen Das könnte Sie auch interessieren