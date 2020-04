Die erstmals mögliche online-Wahl endete am Donnerstag, um 18 Uhr, die Abgabefrist für die Briefwahl endet am Sonntag, 5. April, um 12 Uhr. Bis dahin müssen die ausgefüllten Wahlunterlagen in den Briefkasten des Pfarramts in Blumberg in der Theodor-Schmid-Straße eingeworfen sein. Die Auszählung der online-Wahl beginnt am Sonntag im Pfarrbüro. Die Auszählung der Briefwahl erfolgt danach ab 15 Uhr öffentlich in Blumberg im Saal unter der Kirche St. Andreas.

„Die Briefwahl müssen wir öffentlich auszählen“, erklärt Pfarrer Karlheinz Brandl die Vorgaben. Pfarrsekretärin Monika Schmid sei bei der öffentlichen Auszählung dieses Mal nicht dabei, da sie aus Riedböhringen stamme, wo die Stadt wegen der großen Zahl an Corona-Infizierten eine Ausgangssperre verhängt habe, sagte Pfarrer Brandl. Die Zahl der Sitze im Pfarrgemeinderat wurde von 24 auf 16 Sitze verringert, darum bewerben sich elf Frauen und ein Mann aus sieben Pfarreien auf einem gemeinsamen Stimmzettel.

Die Pfarrei St. Nikolaus in Achdorf organisiert wie das letzte Mal eine Listenwahl, wo alle wählbaren Frauen und Männernotierrt werden können. Achdorf hat wie jede andere Pfarrei zwei Sitze im Pfarrgemeinderat. Aufgrund der Kandidatenstruktur wird das vorläufige Endergebnis am Montagvormittag feststehen, so Pfarrer Brandl, da sie bei jeden zusätzlich notierten Namen überprüfen müssten, ob die Person wählbar sei. Neben Achdorf können auch in Blumberg weitere Namen notiert werden, wo für die beiden Sitze bisher nur der bisherige Pfarrgemeinderatsvorsitzende Ekkehard Faller kandidiert, ebenso in Kommingen, wo es für die beiden Sitze keinen offiziellen Kandidaten und keine Kandidatin gibt.