Der Frühling ist da, und von den Regenschauern einmal abgesehen, erinnerten die ersten Sonnentage mit ihren hohen Temperaturen bereits an den nicht mehr in weiter Ferne liegenden Sommer. Und wenn das Thermometer weiter höhere Werte anzeigt, dann steht auch einer Abkühlung nichts mehr im Weg. Und die gibt es am besten im Schwimmbad. Aber ist man dort schon bereit für die Saison?

Schnelle Antwort: Die Vorbereitungen für eine pünktliche Eröffnung des Panoramabads Blumberg am Samstag, 13. Mai, sind voll im Gange. Die Mitarbeiter der Betreiberfirma Pooltrend aus Alpirsbach und des städtischen Bauhofs arbeiten seit Wochen mit großem Einsatz Hand in Hand. Pooltrend-Geschäftsführer Danny Voigt sieht die nötigen Aufgaben voll im Zeitplan: „Wenn das Wetter mitspielt, steht einer pünktlichen Eröffnung nichts im Weg.“

Er sieht sein Team gerichtet. Der verantwortliche Schwimmmeister, Uwe Setzer, der seit der vergangenen Saison für das Blumberger Schwimmbad zuständig ist, ist beim Zeitplan ebenfalls guter Dinge. „Es ist alles in Ordnung und wir werden planmäßig fertig. Unsere Hochdruckreiniger waren in den vergangenen Wochen ständig im Einsatz und die Becken konnten vorschriftsmäßig gereinigt werden. Dank auch der guten Zusammenarbeit mit dem Bauhof befinden sich die Becken und Wiesen in einem Topstand“, hebt er die gute Kooperation mit der Stadt Blumberg hervor. Für den erfahrenen Schwimmmeister, der bereits in mehreren Freibädern Verantwortung übernommen hat, ist die Blumberger Anlage ein echtes Schmuckstück. „Mit 22 Grad wird das Wasser auch wieder auf eine angenehme Temperatur aufgeheizt“, freut er sich auf die Saison.

Mit seinen erfahrenen Kräften, dem routinierten Schwimmmeister-Kollegen Klaus Keller aus Ewattingen sowie dem Blumberger Siegfried Winter, der hier seit vielen Jahren im Einsatz ist, finde er fachmännische Unterstützung. Die Betreiberfirma ist für den gesamten Betrieb wie auch die Eintrittskasse sowie den Kiosk verantwortlich. „Hier ist alles organisiert, für den Kiosk könnten wir aber noch weitere Aushilfskräfte gebrauchen“, stellt Setzer einen Bedarf fest. Auch die DRLG wird wieder regelmäßig im Einsatz sein. Deren Vorsitzendr Martin Fluck sieht sein Team ebenfalls gerichtet. „Samstags und sonntags sowie an Feiertagen werden wir mit vier Leuten wieder die Aufsicht unterstützen“, sagt er, und: „Am 21. Mai wird von 14 bis 17 Uhr mit dem deutschlandweiten Schwimmabzeichentag, an dem jeder die verschiedenen Prüfungen ablegen kann, ein Sonderservice angeboten“, weist Martin Fluck bereits jetzt auf diese Veranstaltung hin.

Auch für den Bauamtsleiter Uwe Veit steht nach der Zusammenarbeit mit dem Betreiber, dem Wasserwerk sowie dem Bauhof einer pünktlichen Eröffnung nichts im Wege. „Die Vorbereitungen für die neue Badesaison laufen auf Hochtouren. Die Becken sind bereits gereinigt und mit Wasser gefüllt. Auch die Grünanlagen werden derzeit gepflegt. In den nächsten Wochen werden die Außenanlagen sowie die Parkplätze gereinigt und die Sonnensegel für das Planschbecken montiert“, sieht er alles auf dem Laufenden. Mit dem Betreiber Pooltrend werde Hand in Hand gearbeitet, stimmt er Danny Voigt zu. So seien auch wieder Picknick-Konzerte sowie das beliebte Mondscheinschwimmen in Planung.

Nach der Komplettsanierung im Jahr 2016 entwickelte sich das Blumberger Panoramabad zu einem noch beliebteren Anziehungspunkt. Mit seiner Vielfältigkeit aufgrund seiner zwei großen Becken inklusive Rutschen sowie dem Kleinkinderbecken und zahlreichen Extras wie dem Kinderspielplatz, dem Volleyballspiel und der Terrasse am Kiosk hat sich das gesamt Projekt zu einem weithin bekannten Ziel entwickelt. Großzügige Liegewiesen komplettieren die für die Gäste stets in Schuss gehaltene Anlage. Aktuell wird noch ein neuer Zaun unterhalb des Eichberges installiert. Die beauftrage Firma Zaunitar aus Singen steht hier kurz vor der Fertigstellung. Nicht nur Schwimmmeister Uwe Setzer sieht der ersten normalen Saison nach drei Jahren unter Pandemieauflagen voller Vorfreude entgegen.