Die baulichen Maßnahmen rund um den neuen Kunstrasenplatz im Werner-Gerber-Sportzentrum laufen auf Hochtouren. Nachdem der Rollrasen im Herbst bereits komplett verlegt wurde, stehen derzeit die Pflastersteinarbeiten sowie die Erdvorrichtungen für die Grünanlagen im Vordergrund. Auch auf dem übrigen Sportgelände wird gearbeitet. Alles soll bei der Fertigstellung des 1,2-Millionen-Euro-Projekts in neuem Glanz erstrahlen.

Nach dem Stillstand in den Wintermonaten nahm die Firma Fischer Landschaftsbau und Pflege aus Bonndorf Ende Februar die Arbeiten wieder auf. „Momentan geht es gut voran und wir hoffen, dass wir das Zeitfenster bis Ende März einhalten können“, teilt der Kapo der auf der Blumberger Baustelle tätigen Arbeitstruppe, Christian Utz, mit.

Beim Stadtbauamt sieht der betreuende Mitarbeiter Heiko Müller ebenfalls klare Fortschritte bei dem großen Bauprojekt. „Aktuell werden die Arbeiten an den Freianlagen, welche auch die barrierefreien Zuwegungen vom Stadion zum Kunstrasen beinhalten, in Angriff genommen. Wir hoffen, dass wir sämtliche Arbeiten bis Mitte April inklusive der Schotterrasenflächen fertigstellen können“, sieht Heiko Müller die Arbeiten im Fluss.

„Leider konnte der Kunstrasenbauer die Verdichtung der Polschicht des Rasens mit Quarzsand und Korkgranulat im Herbst witterungsbedingt nicht fertigstellen“, so Müller. Damit die Verfüllung beendet werden könne, müsse man auf eine anhaltende Trockenwetter-Periode warten.

Die großräumige Baustelle bietet momentan einen imposanten Anblick. Es sind bereits klare Strukturen zu erkennen und das neu gestaltete Sportgelände nimmt Formen an. Gut sieht es bereits bei der Flutlichtanlage aus, die bereits im Dezember fertiggestellt wurde und einen Testlauf erfolgreich bestanden hat.

Bauhof im Einsatz

Auch der Bauhof ist mit einigen Kräften auf dem großzügigen Sportgelände stetig im Einsatz. An allen Ecken und Enden stehen Erneuerungs- und Aufräumarbeiten an. Mit seinem flexiblen Gerät gibt es für Baggerfahrer Thomas Fritsch viel zu bewältigen. Die in die Jahre gekommene Anlage, für die in den vergangenen drei Jahrzehnten kaum etwas investiert wurde, soll bei der Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes ebenfalls im neuen Glanz erstrahlen.

Vom Blumberger Bauhof wird Richard Mantel als verantwortlicher Platzwart abgestellt werden und die gesamte Anlage fachgerecht betreuen. „Ich freue mich auf diese Arbeit und es gibt sicher viel zu tun“, freut er sich auf seine neue Aufgabe. Vor allem die Außenlage im Werner Gerber Stadion soll sich in einem ganz anderen Bild präsentieren. Für Bürgermeister Markus Keller sowie den gesamten Gemeinderat, die geschlossen hinter dem Millionenprojekt stehen, soll das neue Spielfeld für alle Blumberger Fußballvereine eine Verbesserung der Trainings- und Spielmöglichkeiten bieten.

Gerade in den vergangenen Winterwochen wurde es wieder einmal deutlich, wie aufwendig ein Trainingsbetrieb in der kalten Jahreszeit mit dem nassen Untergrund der Rasenplätze ist. Der Trainer des TuS Blumberg, Frank Berrer, der in den vergangenen Wochen mit seinen Mannschaften vom Klettgau bis in den Hochschwarzwald mit Trainingsmöglichkeiten improvisieren musste, sieht den neuen Kunstrasen als einen echten Meilenstein für den künftigen Sportbetrieb. „Wir blicken dem neuen Spielgelände mit großer Vorfreude entgegen“, sieht er hier einen großen Fortschritt.