Blumberg vor 1 Stunde

Am Freitag startet das Schnelltestzentrum im ehemaligen Getränkemarkt Fristo

Die Stadt Blumberg startet in Zusammenarbeit mit dem Maltester Hilfsdienst aus Villingen-Schwenningen und dem Blumberger DRK Ortsverein am Freitag, 19. März, mit dem Testzentrum. In den Räumen des ehemaligen Getränkemarkts Fristo sollen Bürgern einmal pro Woche ein kostenloser Schnelltest angeboten werden.