Der Technische Ausschuss des Gemeinderats Blumberg gab bei einer Sondersitzung in der Dorferlebnisscheune in Nordhalden einer Erneuerung der dortigen Stützmauer ab der östlichen Einfahrt sowie weiteren Parkplätzen nach einer Begehung vor Ort grünes Licht. Einer Aufhebung des Sperrvermerks steht damit nichts mehr im Weg und ein entsprechender Antrag wird im Gemeinderat gestellt.

In der Dorferlebnisscheune schlüsselte Ortsvorsteher Dirk Steuer diese dringend notwendige Maßnahme nochmals auf. „Dieses Projekt bewegt uns schon längere Zeit. Keiner weiß genau, wie alt die Stützmauer ist. Über 100 Jahre sollen es auf jeden Fall sein.“ Im Zuge der Erneuerung sollen auch bis zu sieben neue Parkplätze geschafften werden. Bei einer Ortsbegehung informierte Bauamtsleiter Uwe Veit über die geplante Maßnahme.

„Nach Prüfungen ist die Stützmauer nicht mehr standsicher. Nach horizontalen Kernbohrungen wurde festgestellt, dass die Kalksandsteinwand keine feste Haltung mehr hat“, so Veit. „Die Erneuerung soll in mehreren Abschnitten erfolgen, dazu wird eine halbseitige Sperrung der Straße wahrscheinlich sein“, informierte er die anwesenden Ausschussmitglieder inklusive Ortschaftsrat. Letzterer empfiehlt, dass die alten Steine zur Verblendung wieder verwendet werden sollen, um das Ortsbild nicht dauerhaft zu schädigen. Im Zuge dieser Baumaßnahmen sollen auch die Entwässerungsleitungen, die in diesem Bereich laufen, geprüft werden.

Nach eingehender Prüfung und Gegenüberstellung wurde von mehreren Möglichkeiten eine Schwergewichtsmauer für die Ausführung festgelegt. Um die Förderung mit einem Ausgleichsstockantrag zu realisieren, ist die Schaffung von neuen Parkplätzen eine wichtige Grundlage. Für Bürgermeister Markus Keller ist es ein schlüssiges Projekt und der Aufhebung des Sperrvermerks steht für ihn nichts mehr im Wege. Es ist mit einer Bauzeit von acht bis zwölf Wochen zu rechnen.

Nachdem im Zuge dieser Baumaßnahme die Platzverhältnisse auf der Gemeindestraße „Am Bückle“ äußerst beengt sein werden, wurde in der Planung eine Verbreiterung der Gemeindestraße berücksichtigt. Diese Verbreiterung ist für die Aufstellung der zusätzlichen Parkplätze vorgesehen. Bei einer maximalen Stützmauerhöhe einschließlich Gründung von zirka 6,10 Meter wird ein Fundamentfuß von rund 3,35 Meter benötigt. Die aufgehende Wand hat eine statisch erforderliche Breite von rund 1,70 bis 1,85 Meter. Berücksichtigt ist hierbei ein Parkstreifen für Längsparker mit einer Breite von drei Metern.

Projekt kostet viel Geld

Da die Abgrabungen für den Neubau der Wand aufgrund der beengten Platzverhältnisse nur abschnittsweise erfolgen können, kann demzufolge die Mauer auch nur abschnittsweise erstellt werden. Die Breite der einzelnen Bauabschnitte wird aus Sicherheitsgründen von einem Geologen festgelegt. Dass die Kosten für diese Durchführung erheblich sind, ist dem Gemeinderat bekannt. Besonders die neu entstehenden Parkplätze sind aber für die Dorferlebnisscheune eine Bereicherung.