Die Malteser in Blumberg bieten mit dem wöchentlich am Montagmittag stattfindenden Café Malta seit gut einem Jahr ein Betreuungsangebot für Menschen mit Demenz. Da die Betreuung von Menschen mit dieser Krankheit eine große Herausforderung und quasi einen 24-Stunden-Job darstellt, soll das Angebot sowohl den Betroffenen wie auch den pflegenden Angehörigen nutzen.

Während die Erkrankten von speziell ausgebildeten Demenzhelfern liebevoll betreut werden und einen schönen Nachmittag bei Gesprächen mit Kaffee und Kuchen, Spielen, Bastelarbeiten und weiteren Angeboten verbringen, erfahren die Angehörigen eine Entlastung. „Für die pflegenden Angehörigen bleibt oft nur sehr wenig Zeit. Die Malteser unterstützen und schenken einige Stunden Freiraum in der Woche“, erklärt Magdalena Becker, die Leiterin des Blumberger Cafés Malta.

Im Rahmen dieses wöchentlichen Angebots erhalten die an Demenz erkrankten Menschen individuelle Unterstützung. Durch gemeinsame Aktivitäten aus dem künstlerischen oder musischen Bereich sowie durch Spiele, Bewegung und Konzentrationsförderung sollen gezielt Fähigkeiten und Talente angeregt oder wiederentdeckt werden, wobei sich das Angebot nach den Fertigkeiten und Interessen der Gäste richtet und individuell angepasst wird. Gelegentlich kooperieren die Cafés Malta aus Blumberg und Donaueschingen auch miteinander und treffen sich für gemeinsame Aktivitäten.

So schlossen sich die Teilnehmer aus Blumberg kürzlich der Donaueschinger Gruppe an und besuchten zusammen das Hansele-Museum mit historischem Fastnachtsmuseum. Am Montag dieser Woche besuchten die Donaueschinger Teilnehmer den wöchentlichen Treffpunkt im Doggererzstüble in Blumberg. Zu Gast war dabei Herbert Riegger vom Verein zur Erhaltung alter Gebrauchsgüter, der das Moped- und Technikmuseum in Zollhaus betreibt. Er hatte eine kleine Auswahl seiner Raritäten insbesondere aus dem Bereich der Küchen- und Haushaltsgeräte dabei, die er den Anwesenden präsentierte. Diese hatten jede Menge Spaß dabei, die Dinge genau unter die Lupe zu nehmen und zu rätseln, um was für Gegenstände es sich dabei handeln könnte. Von einem Fleischwolf über eine Nudelmaschine und einen Kirschen-Entsteiner bis hin zu einem Staubsauger und alten Bügeleisen war vieles dabei.

Die Teilnehmer waren begeistert über diese kleine Zeitreise zurück in die Jahrzehnte ihrer Kindheit oder teilweise noch davor und schwelgten mit sehr viel Freude in den Erinnerungen an diese Zeiten. Genau darin lag die Motivation von Herbert Riegger. Basierend auf einem persönlichen Erlebnis in der Lebensendphase eines Menschen hatte er die Erfahrung gemacht, wie viel Freude man älteren Menschen mit historischen Gegenständen aus der Vergangenheit machen kann. Diese Freude wollte er gerne mehreren Menschen zukommen lassen. Daher nahm er Kontakt zu Magdalena Becker auf und beide organisierten die sehr positiv verlaufene Runde am Montag.

Herbert Riegger beheimatet in seinem Museum zahlreiche historische Zweiräder, Motoren, Kolben, Werkstattgegenstände, aber auch Raritäten aus dem Alltagsgebrauch wie Kaffeemühlen, Nähmaschinen, Radios, Schreibmaschinen und vieles mehr. Gerne ist er bereit, Interessierten wie etwa Schulgruppen, Vereinen oder Einzelpersonen und Gruppierungen einen näheren Einblick in die historischen Geräte zu geben. Wer Interesse an einer individuellen Führung oder auch Veranstaltung vor Ort hat, kann sich an Herbert Riegger wenden (Telefon 0162 7753505). Dies gilt auch für Haushaltsauflösungen, bei denen Inhaber keine Verwendung mehr für ältere Gegenstände aus dem Bereich Technik und Gebrauchsgüter haben, sowie für Interessierte, die sich dem Verein gerne anschließen würden.

Das Café Malta findet die nächsten Wochen noch im Doggererzstüble in der Straße Ob der Kehr 5 statt, bevor der Umzug in die neuen Räumlichkeiten in der Hauptstraße 18 ansteht, wo dann der Pflegedienst wie auch das Café Malta an einer Stelle untergebracht und weitere Angebote geplant sind. Sobald der Umzug abgeschlossen ist, erhält die Öffentlichkeit im Rahmen einer Eröffnungsparty einen Einblick in die neuen Räumlichkeiten sowie die Arbeit der Malteser mit derzeit rund 35 Mitarbeitern am Standort Blumberg.