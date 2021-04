von Lena-Marie Baschnagel

Auf große Resonanz stieß die Aktion „Wegweiser Ostern“ des Riedböhringer Gemeindeteams. Seit Ende Februar erstellte das Team rund um die St. Genesiuskirche acht Stationen, acht „Wegweiser zu Ostern“ als Anregung und Impuls zum Nachdenken. Noch bis Sonntag, 25. April, laden die Stationen zum Verweilen ein.

Diese Station an der St. Genesiuskirche in Riedböhringen erstellte das Gemeindeteam an Gründonnerstag. | Bild: Lena-Marie Baschnagel

Die ersten vier Stationen handeln von Geschichten und Begebenheiten aus dem Leben Jesu. In der Karwoche kam dann neben der Station zum Ostersonntag jeweils, zur Thematik des Tages passend, auch eine Station am Gründonnerstag und am Karfreitag hinzu. Insgesamt acht Stationen bilden nun einen Rundweg um die Kirche. An den einzelnen Stationen gibt es Geschichten, Impulse und Mitmachaktionen oder auch Lieder als Anregung.

Abendmahl und Fußwaschung

Die Station des Gründonnerstages handelt vom letzten Abendmahl Jesu und der Fußwaschung seiner Jünger. Hier können die Kinder eine Vorlage für ein Leporello zum Ablauf des Gründonnerstages mitnehmen und gestalten. Am Karfreitag wurde eine Station zum Tod Jesu in Form eines Kreuzes gestaltet. Hier können Interessierte auf einen Stein schreiben, was für sie die Liebe Jesu bedeutet.

Diese beiden Stationen erklären neben den Begebenheiten auch die jeweiligen Brauchtümer, die Christen an diesem Tag ausführen. So wird beispielsweise an der Station zum Karfreitag die Tradition des Rätschens erklärt, welche auch in diesem Jahr von den Ministranten in Riedböhringen fortgeführt wurde. Anstelle der Glocken, die normalerweise läuten, wird in manchen Orten, so auch in Riedböhringen, mit einer „Rätsche“ gerätscht, um so die Kirchenglocken zu ersetzen.

Die letzte Station handelt von der Auferstehung Jesu. Hierzu wurde ein großes leeres Grab, in Form einer Felshöhle mit einem weggerollten Stein aufgebaut, das die Thematik anschaulich visualisiert. Das Osterlicht, das am Karsamstag am Osterfeuer entzündet wurde, kann hier mit nach Hause genommen werden. Für die Kinder gibt es an dieser Station ein Ausmalbuch zum Mitnehmen. Die Station zum Ostersonntag bildet den Abschluss der Aktion „Wegweiser Ostern“.

Die Resonanz war durchweg positiv, so das Team. Die Stationen werden von vielen als willkommene Abwechslung angenommen und die Beteiligung ist groß.