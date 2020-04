Schwere Verletzungen zog sich eine 95-jährige Frau in der Blumberger Kernstadt am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Uhlandstraße zu. Wie die Polizei weiter mitteilt, war die Frau mit Haushaltsarbeiten beschäftigt und stand auf einer kleinen Haushaltsleiter auf dem Balkon ihrer Wohnung.

„Hierbei verlor sie das Gleichgewicht und stürzte von ihrem Balkon im ersten Obergeschoß auf die darunterliegende Terrasse“, heißt es im Polizeibericht. Der Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus.