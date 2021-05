Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Blumberg lag nach Angaben des Gesundheitsamtes im Schwarzwald-Baar-Kreis am Mittwoch, 19. Mai, Stand 8.30 Uhr, bei insgesamt 557 Personen. Das sind im Vergleich zum Dienstag acht Fälle mehr. Inzwischen sind davon 519 Personen (+2 Fälle zum Dienstag) bereits wieder genesen, teilt das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis lag die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Mittwochvormittag bei aktuell 9453 (+ 74 Fälle zum Dienstag). Die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten lag bei 471 Personen (+ 9 Fälle zum Vortag).