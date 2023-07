Die Viertklässler der Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen beendeten ihre Grundschulzeit mit einer gelungenen Abschlussfeier. Über die Feier informiert die Schule in einer Pressemitteilung.

Die 13 Abschlussschüler hatten mit ihren Lehrerinnen Elisabeth Bulitta und Martina Baschnagel ein anspruchsvolles Programm auf die Beine gestellt, bei dem sie ihre vielseitigen Talente im musischen, organisatorischen, sozialen und schauspielerischen Bereich zeigten. Levin Süß eröffnete die Feier mit einem Blockflötenspiel, bevor Schulleiterin Angelika Sitte die Gäste begrüßte und auf das Theaterstück der Viertklässler einstimmte.

Mit dem gesellschaftskritischen Kinder-Musical „Die Leute von Jala“, bei dem der Boss der Jala und zugleich Trendsetter Smagmag den Ton angibt, zeigten die Schüler auf, wie wichtig es ist, auch mal gegen den Strom zu schwimmen und zu sagen, was man denkt. Es bildete einen passenden Abschluss zum Sozialtraining, in dem sich die Viertklässler während des Schuljahres schon einmal intensiv mit Mobbing und Ausgrenzung beschäftigt hatten, heißt es in der Presseinformation. Angelika Sitte bekräftigte, wie wichtig es sei, die Persönlichkeit der Schüler zu stärken. Für ihren weiteren Weg wünschte sie den künftigen Fünftklässlern alles Gute.

Nach einem Klarinettenvorspiel von Aaron Schwendemann und Alea Hofmann übergab der Vorsitzende des Fördervereins sowie des Elternbeirats, Rainer Linke, den Schülern ein Buchpräsent. Thiana Nemsch bewies anschließend ihr Können an der Gitarre, bevor Simon Anselm nach seinem beeindruckenden Sologesang im Musical auch mit einem Keyboard-Vorspiel überzeugte.

Die Klassenlehrerinnen Elisabeth Bulitta und Martina Baschnagel blickten in ihrer Rede auf vier abwechslungsreiche Jahre zurück, in denen die Schüler viele Talente entwickelt hätten. Sie gaben ihren Schülern mit auf den Weg, die Vielfalt und Buntheit auch auf den weiterführenden Schulen zu nutzen. Vier Schüler besuchen nach den Sommerferien die Gemeinschaftsschule in Hüfingen, sechs Schüler wechseln auf die Realschule und drei gehen aufs Gymnasium.