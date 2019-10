von Reiner Baltzer

Das Vorstandsteam des Freundeskreises Blumberg/Kunszentmiklós um die Vorsitzende Ursula Pfeiffer ist seit sieben Jahren unverändert im Amt. Bei der Mitgliederversammlung im Gasthaus Kranz in Fützen zeigten sich die über 20 Mitglieder sehr angetan von ihrer Vereinsführung.

Die Vorsitzende sprach bei ihrer Begrüßung von einer guten und freundschaftlichen Zusammenarbeit auf allen Ebenen. So wurde der Besuch der ungarischen Freunde im Mai dieses Jahres von allen Mitgliedern mitgetragen. „27 Ungarn waren unsere Gäste, für die wir ein umfangreiches Besuchsprogramm vorbereitet hatten“, sagte Ursula Pfeiffer. Die Besucher aus Kunszentmiklós hätten sich über das freundschaftliche miteinander gefreut. „Inzwischen wurden wir von unseren ungarischen Freunden zum Gegenbesuch eingeladen“, so die Vorsitzende. „Wir werden vom 21. bis zum 25. Mai 2020 Gäste in Kunszentmiklós sein und werden zusammen mit unseren Freunden das 20-Jährige feiern“, so Ursula Pfeiffer. An der Weihnachtsfeier können sich die Mitreisenden anmelden.

Austausch bringt Schüler zusammen

Zu einer Erfolgsgeschichte wurde inzwischen der Schüleraustausch zwischen der Realschule und dem Gymnasium der ungarischen Stadt. In diesem Jahr haben 19 Schüler die Blumberger Schule besucht. Der Freundeskreis hat diesen Schüleraustausch mit einer Geldspende unterstützt. Die Unterstützung des Freundeskreises durch Bürgermeister Markus Keller und dem Gemeinderat hob Pfeiffer hervor. „Nur so haben wir unsere Aufgaben schultern können“, machte sie deutlich.

Schriftführer Roland Pfeiffer konnte den Bericht der Vorsitzenden und Ehefrau mit wenigen Worten ergänzen. Die Kassiererin, Christine Götz, berichtete erfreuliches über den Kassenstand. Vor allem seien es die Mitgliedsbeiträge der 36 Mitglieder, die für einen ordentlichen Kassenstand sorgten, sagte Ursula Pfeiffer. Sie informierte die Mitglieder über einige Termine. Dazu gehört auch die Weihnachtsfeier am 14. Dezember. Sie machte außerdem auf die monatlichen Stammtische aufmerksam.