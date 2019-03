von Conny Hahn

Das traditionelle Mistkarrenrennen am Rosenmontag in Riedöschingen erfreute sich wieder einmal großer Beliebtheit. Die Verantwortlichen des Narrenvereins Blauer Stein hatten wieder einen herausfordernden Hindernisparcours mit Wippen, Rampen und Slalomstrecke vor der Kompromissbachhalle aufgebaut, dem sich die Teams bei einsetzender Dunkelheit stellen mussten.

Trotz Sturm und Regen ließen sich zahlreiche Zuschauer das Spektakel nicht entgehen und feuerten die Teilnehmer bei fetziger Musik von DJ Ralf und der unterhaltsamen Ansage von Moderator Jonas Rothermund kräftig an. Insgesamt gingen zehn Teams mit zum Teil sehr kreativen und aufwendig gefertigten Rennboliden an den Start und stellten sich der mehrköpfigen Jury, welche die Sieger in den beiden Kategorien Geschwindigkeit und Originalität ermittelte und mit einem Preis belohnte.

Das Käfermobil mit Paul und Papa Christian Käfer erklimmt den dritten Platz auf dem Podest in Sachen Originalität. Den ersten Rang heimst sich das "Batmobil" mit Fahrer Jürgen Schey und Sohn Elias ein. | Bild: Conny Hahn

Am schnellsten unterwegs war der "Löschkarrä" vor den "Gutmännern" und dem Team "Sport ist Mord". Das "Batmobil" konnte vor den "Schlümpfen" und dem "Käfermobil" in Sachen Originalität punkten. Mit dabei waren zudem die "Schweineferraris", die "Stürmische Neun", der "Strohkarrä" sowie der "Schabelbob".