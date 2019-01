von SK

Blumberg – Das Motto der Narrengesellschaft Blumberg lautet in dieseem Jahr "60 Jahre zauberhafte Wunderwelt der NGB". Die Generalprobe für die Programmabende ist am Samstag, 16. Februar, um 13.30 Uhr in der Stadthalle in Blumberg. Die drei Programmabend sind dann am Samstag, 23. Februar, Freitag, 1. März, und am Samstag, 2. März, jeweils um 19.30 Uhr in der Blumberger Stadthalle. Einlass ist ab 18 Uhr.

Der Schmutzige Donnerstag beginnt um 7.45 Uhr mit der Schul- und Kindergartenbefreiung. Treffpunkt ist um 7.45 Uhr am Narrendorf beim Rathaus II in der Kernstadt. Um 12.11 Uhr ist die Machtübernahme am Rathaus II und das Stellen des Narrenbaumes. Die Proklamation der Fastnacht steht unter dem Motto „60 Jahre zauberhafte Wunderwelt der NGB". Die Blumberger Narrenzünfte werden im Narrendorf bewirten.

Der Fasnetumzug in Blumberg ist am Sonntag, 3. März, um 13.30 Uhr. Aufstellung ist in der Tevesstraße und der Umzug wird am Marktplatz moderiert. Die Prämierung der teilnehmenden Gruppen und Wagen ist gegen 16 Uhr in der Stadthalle.

Der Kinderumzug startet am Dienstag, 5. März, um 13.30 Uhr bei der Scheffelschule und ab 14 Uhr ist Kindernachmittag in der Stadthalle. Die Beerdigung der Fasnacht und Ausklang in der Stadthalle ist anschließend gegen 18 Uhr. Nach der Geldbeutelwäsche am Mittwoch, 14. Februar, um 10 Uhr wird ab 11 Uhr der Narrenbaum am Rathaus II versteigert, danach folgt der Trauerzug durch die Blumberger Gastronomie.