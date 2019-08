Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Freitag, 2. August, um 13 Uhr, und Dienstag, 6. August, 9 Uhr, in ein Wohnhaus in der Blumberger Kantstraße ein. Die Einbrecher warfen nach Angaben der Polizei vom Garten an der Gebäuderückseite mit einem Stein eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude.

Die Eindringlinge durchstöberten das gesamte Haus nach Wertsachen. Über das Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor, heißt es. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Rottweil entgegen, die Wohnungseinbrüche zentral bearbeitet, Telefon 0741/477-0.