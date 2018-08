von Reiner Baltzer

An sich sind es Individualisten, die derzeit mit ihren Wohnmobilen in der ganzen Welt unterwegs sind. Trotzdem haben die Reiselustigen den Hang dazu, sich hin und wieder auf einem bestimmten Platz zu treffen, sich auszutauschen, etwas zu unternehmen und natürlich auch zu feiern. Zu den Organisatoren derartiger Treffen gehört auch Erich Röck. "Wir nennen uns Forum der Alleinfahrer", schmunzelte Röck. Er kennt den Blumberger Platz und hat nach 2016 erneut in die Eichbergstadt eingeladen.

Im Laufe der Woche kamen die Gleichgesinnten nach und nach angereist. Gleich zu Beginn stand eine Besichtigung des Schwarzwaldhofs auf dem Programm und die Campingfreunde genossen dies. Der imposante Rheinfall in Schaffhausen war ein weiteres Ziel. Der Donnerstag wurde zu einem Fahrradausflug zur Straußenfarm genutzt und tags drauf fuhr die ganze Truppe mit der Sauschwänzlebahn, was natürlich nicht fehlen durfte.

Der Abschiedsabend mit Grillen bei sommerlichen Temperaturen wurde zum feucht-fröhlichen Ereignis. Das reiselustige Völkchen ließ es sich an diesem Tag noch einmal so richtig gut gehen, denn am anderen Tag ging es wieder auf die Reise, um andere Ziele anzusteuern. Noch sei ihre Reisefreude ungebrochen, so die Wohnmobilisten aus ganz Deutschland. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal, vielleicht wird Blumberg erneut zum Treffpunkt. Nicht zuletzt wegen der Freundlichkeit, die sie hier erfahren haben.

