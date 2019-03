Im Raum Blumberg und Hüfingen waren die Straßen am Montagfrüh in kurzer Zeit weiß. In Blumberg sorgte ein Unfall auf der B 314 bei Fützen zwischenzeitlich für Verkehrsbehinderungen.

Auf der B 27 kommt es beim Aufstieg zur Behlaer Höhe Richtung Blumberg zu abenteuerlichen Verkehrssituationen. Pkws überholen festhängende Lastwagen auf der Gegenfahrbahn, von dort kommt übrehaupt kein Fahrzeug mehr. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

In Hüfingen war die Ortsdurchfahrt Richtung Blumberg und B 27, die Schaffhauser Straße, in circa einer halben Stunde so glatt, dass beim Aufstieg Richtung Maria Hof mehrere Fahrzeuge hängen blieben und es kein Durchkommen mehr gab.

Video: Jens Fröhlich

Auf der Abzweigung von der B 27 Richtung B 31 hingen zwei Schwerlastfahrzeuge so dicht beieinander, dass dadurch die komplette Straße gesperrt war.

Heftiger Schneefall führt auf der B 27 zwischen Hühfingen und Blumberg zum Verkehrschaos. Beim Aufstieg zur Behlaer Höhe Richtung Blumberg bleiben zahlreichen Lastwagen hängen. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Am schlimmsten war das Chaos auf der B 27 von Hüfingen Richtung Blumberg am Aufstieg zur Behlaer Höhe. Dort hingen auf schneeglatter Fahrbahn fast ein Dutzend Lastwagen fest, es kam zu teils abenteuerlichen Verkehrs- und Wendemanövern.

Heftiger Schneefall sorgte am Montag im Schwarzwald mehrfach für Verkehrschaos. Auf der B 27 von Donaueschingen Richtung Blumberg hingen auf Aufstieg zur Behlaer Höhe mehrere Lastwagen fest. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

