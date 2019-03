Der Rechtstreit um den Windpark Blumberg geht weiter. Beim Betreiber Green City hieß es am Freitag, 1. März 2019, auf Anfrage: „Wir halten weiterhin an unseren Plänen für unseren Windpark in Blumberg fest und haben Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Freiburg eingelegt.“ So zitierte Pressereferentin Tine Messerschmidt ihre Kollegin und Projektleiterin Lilian Kruse.

Das Gericht hat die Waldumwandlungsgenehmigung des Regierungspräsidiums Freiburg für fehlerhaft erklärt und einer Klage der Naturschutzinitiative entsprochen. Nun muss der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg entscheiden. Green City will auf dem Ettenberg vier Windkaftanlagen bauen.