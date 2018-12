von Reiner Baltzer

Seit dem 28. Dezember sind die Stände mit den Feuerwerkskörpern und den Böllern, darunter auch Kleinstfeuerwerke, von vielen Kundinnen und Kunden in den Super-Märkten und Discountern umlagert. Die Angebote sind übersichtlich und erfreuen so manches Herz der künftigen Silvesterfeiernden. Natürlich werden auch Wunderkerzen und Konfetti angeboten, damit auch die Kinder ihren Spaß haben.

Das Herz der 31-jährigen Rebecca Elsäßer aus Blumberg-Neuhaus, die mit drei weiteren Freunden das neue Jahr begrüßen wird, hat sich für eine bestimmte Sorte Raketen erwärmt. 20 Euro hat die Kundin im Edeka-Markt Schlesiger für eine Packung Pyrotechnik angelegt, um für die Neujahrsnacht und somit für eine schöne Feier gerüstet zu sein. Damit solle es dann aber auch genug sein, machte die Kundin deutlich. Beraten werden die Kunden bei Edeka von der dortigen Aufsicht Carmen Hohner, die zusammen mit ihrem Chef Carsten Schlesiger mit Feuerlöscher und Eimern für die nötige Sicherheit am Verkaufsstand gesorgt hat.

Carsten Schlesiger, Inhaber des Blumberger Edeka-Marktes, und seine Mitarbeiterin Carmen Hohner, sie führt die Aufsicht am Stand für Pyrotechnik, haben die Kundin Rebecca Elsäßer (rechts) aus Blumberg-Neuhaus mit dem Angebot an Feuerwerkskörper und Böller vertraut gemacht. | Bild: Reiner Baltzer

Im Super-Markt Thomas Philipps ist es Pascal Martz, der für die Standaufsicht zuständig ist. Zu seinen Kunden gehörten auch Katrin Specker und Thomas Marxer, die jedes Jahr zwischen 50 und 100 Euro für Feuerwerkskörper ausgeben. Das gehöre einfach zu einer zünftigen Silvesterfeier dazu, war von den Beiden zu hören. Und in diesem Jahr sei bei ihnen eine große Silvesterparty angesagt, machten sie deutlich. Der Ansturm sei bereits bei der Freigabe der pyrotechnischen Gegenstände zu Geschäftsbeginn enorm gewesen, sagte der Geschäftsinhaber Martin Arndt. Auch in diesem Jahr werde ein noch größerer Umsatz im Bereich der Feuerwerkskörper erwartet, so Arndt, der Eigentümer von Thomas Philipps Sonderposten.

Bei Lidl, Aldi und Netto ging es ähnlich zu. Die Angebote für ein zünftiges Feuerwerk liegen im Bereich zwischen drei und 50 Euro. Das ist in den einzelnen Geschäften unterschiedlich. Wie der Verbraucher mit der Pyrotechnik umgeht, ist die eine Sache, die Feinstaubbelastung der Umwelt beim Abbrennen der Feuerwerke eine andere, war von einigen Bürgerinnen und Bürgern zu hören. Auch der Geräuschpegel sei dabei nicht zu unterschätzen, hieß es.

Die Polizei ruft zur Besonnenheit beim Umgang mit der Pyrotechnik auf. Zu viele Unfälle seien in der Silvesternacht immer zu verzeichnen. Die Brand- und Unfallgefahr in der Silvesternacht müsse deutlich verringert werden. Heute, am letzten Tag des Jahres, werden die Stände für Feuerwerkskörper nochmals aufgefüllt. Die Discounter und Super-Märkte sind für einen erneuten Ansturm gerüstet.