Entlang der Tevesstraße und den angrenzenden Straßen pulsiert Blumbergs kleinstädtisches Leben. Hier decken sich die Bürger mit Wurst- und Fleischwaren ein, hier kaufen sie ihr Brot, geben den Lottoschein ab, lassen sich in Versicherungsfragen beraten oder buchen den nächsten Urlaub. Hier gehen Hungrige zum Italiener oder Asiaten und wer eine Brille braucht oder Werbe- und Geschenkartikel, wird ebenfalls fündig. Doch das gesamte Quartier wirkt ein wenig in die Jahre gekommen. Eine Untersuchung hat ergeben, dass knapp 70 Prozent der Häuser in der Kernstadt saniert gehören und 15 Prozent der Häuser ganz oder zum Teil leer stehen – was aus städtebaulicher Sicht ein großer Missstand ist. Auch unter energetischen Gesichtspunkten besteht bei vielen Gebäuden Nachholbedarf. Das haben die Experten der Steg, das ist eine der größten Stadtentwicklungsgesellschaften Deutschlands, für das Rathaus herausgefunden.

Wird saniert: Haus Winklerstraße 7. | Bild: Niederberger, Holger

Stadtverwaltung und Gemeinderat wollen der Kernstadt ein neues, urbaneres Gesicht geben und haben deshalb Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm angezapft. Das Rathaus will die Fördergelder vor allem für den Umbau der Scheffelschule nutzen und den Marktplatz, der nur als Parkplatz wahrgenommen wird, neu gestalten. Und zwar mit dem Ziel, die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Überhaupt soll der gesamt öffentliche Raum im Sanierungsgebiet aufgewertet werden.

Die Stadt will in Sachen Aufhübschung und Modernisierung Vorbild sein und die Anwohner motivieren, es ihr gleich zu tun. Denn Finanzspritzen gewährt das Landessanierungsprogramm auch Privatleuten. Einer von denen, die sich einen Zuschuss nicht entgehen lassen, ist Achim Berlis. Der 53-Jährige ist in Blumberg aufgewachsen, lebt aber mittlerweile in Ulm, wo er nach seinem Medizintechnikstudium hängen geblieben ist und eine Familie gegründet hat. Sein Eltern- beziehungsweise Großelternhaus steht an der Winklerstraße. Gebaut hat es 1938 aber eine Familie aus Berlin, die zu Doggererzzeiten nach Blumberg gekommen war. Damals stand das Haus vor den Toren der Stadt und galt mit Klo und fließend Wasser als topmodern.

Liegt in der Gebietskulisse des Landessanierungsprogramms und wird umfassend modernisiert: das Haus Tevesstraße 29. | Bild: Niederberger, Holger

Im Augenblick ist das Haus, in dem sich die Blumberger einst von Achim Berlis' Vater und Großvater ihre Zähne richten ließen, eine große Baustelle. Das Gebäude wird grundrisssaniert, sprich nahezu komplett umgebaut und auf den Stand moderner Haustechnik gebracht. Bis Sommer 2021 möchte Berlis die Arbeiten abgeschlossen habe. Dann werden in dem Haus sechs topmoderne und helle Vier-Zimmer-Mietwohnungen untergebracht sein – mit großen Bädern und Wohnzimmern, Balkonen, Fußbodenheizung und Breitbandanschluss. Die Ölheizungen fliegen raus, die Leitungen fürs Erdgas liegen schon. Berlis modernisiert nach dem Grundsatz, den Charme des alten Hauses mit seinen 45 Zentimeter dicken Ziegelmauern zu erhalten und gleichzeitig einen hohen Komfortstandard zu erreichen. Beim SÜDKURIER-Besuch zeigt er zum Beispiel auf die eisernen Halterungen der Fensterläden, die mit Köpfen geschmückt sind.

Bodo Schreiber: „Der bürokratische Aufwand ist viel geringer als gedacht. Man wird sehr gut unterstützt. Ich habe kein einziges Formular ausfüllen müssen.“ | Bild: Müller, Jürgen

Die komplette Sanierung, so Berlis, werde mit einem mittleren sechsstelligen Betrag zu Buche schlagen. Da ist der bewilligte 30 000-Euro-Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein – aber trotzdem Geld, das Berlis gerne mitnimmt. Die Zusammenarbeit mit den Experten der Steg und dem Rathaus liefe hervorragend: „Das sind alles Menschen, mit denen Du schwätzen kannst. Die sind alle sehr kooperativ.“

Auch Stadtrat Bodo Schreiber nutzt die Gunst der Stunde

Diese Erfahrungen teil Bodo Schreiber. Seine Familie hat vor rund einem Jahr das Haus an der Tevesstraße 29 gekauft, in dem der Stadtrat der Freien Liste schon länger eine Versicherungsagentur betreibt. Die Fensterfront zur Tevesstraße hin ist schon modernisiert worden und die Heizungsanlage ausgetauscht. Für dieses Jahr ist ein neues Dach vorgesehen, die Isolierung soll erneuert werden und moderne Fenster werden noch eingebaut. Mit der Innensanierung möchte Schreiber so lange warten, bis die Mieter wechseln, im Haus befinden sich nämlich noch zwei Mietwohnungen. Auch der hintere Anbau, in dem sich eine Elektrowerkstatt befindet, bleibt zunächst so, wie er ist. Mit einer Ausnahme: Im Obergeschoss ist ein 120 Quadratmeter großes Büro geplant.

Schreibers investieren nach eigenen Angaben in Hauskauf und Umbau ebenfalls einen mittleren sechsstelligen Betrag. Auch sie erhalten 30 000 Euro aus dem Landessanierungsprogramm. „Wer ein stadtbildprägendes Gebäude besitzt, kann sogar 35 000 Euro erhalten“, weiß der Versicherungsfachmann.