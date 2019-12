von Reiner Baltzer

Ein Großvater aus Blumberg begab sich im Sommer 2009 auf eine Reise in die Vergangenheit in nördliche Gefilde. Zusammen mit seinem Enkel wollte der Opa noch einmal auf den Spuren seiner Kindheitserlebnisse in der Seehafenstadt Tönning auf der Nordsee-Halbinsel Eiderstedt wandeln. Nach einer Radtour entlang der Küste, einem erfrischenden Bad im kühlen Nordseewasser und einem zünftigen Krabbenmahl, entschlossen sich die beiden Reisenden, einen Kartengruß an die große Schwester des Opas ins Ruhrgebiet zu schicken.

Eingeworfen im Hochsommer

Karte geschrieben, auf die hochsommerliche Temperaturen hingewiesen und eingeworfen. Nur weit kam die Karte nicht. Im Briefzentrum Elmshorn in Schleswig-Holstein war vorerst Endstation. Über zehn Jahre später, ein Anruf der großen Schwester. Sie bedankte sich für die Karte. Ungewöhnlich sei nur der Hinweis auf das herrliche Sommerwetter, wo hier doch der Winter Einzug gehalten hat.

Angekommen im Winter

Die Karte fand den Weg nach Blumberg. Es war genau die Karte, die vor über zehn Jahren vom Bruder geschrieben wurde, und im Briefzentrum landete. Dort fristete sie jahrelang zwischen den Sortieranlagen ein trostloses Dasein. Bis sie irgendwie plötzlich wieder auftauchte. Die Deutsche Post, bekannt durch ihre Gründlichkeit, schickte das Kärtchen jetzt, abgestempelt mit Datum vom 27. November 2019 nach Essen.