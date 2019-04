von Fabian Bäurer

Mit einem neuen Vorsitzenden und optimistischen Blick in die sportliche Zukunft startet der Sportverein Hondingen in das neue Vereinsjahr. Manfred Bäurer, seit 24 Jahren in der Vorstandschaft, davon 17 Jahre als Geschäftsführender Vorsitzender, gab sein Amt an vorderster Front ab. Mit der Wahl von Fabian Martin zum neuen geschäftsführenden Vorsitzenden wurde der Generationswechsel eingeleitet.

Bei der Generalversammlung im voll besetzten SV-Vereinsheim zog Manfred Bäurer in seinem letzten Bericht eine überaus positive Bilanz, erwähnte die gute Zusammenarbeit mit dem FC Riedöschingen und dankte allen Helfern für ihre Unterstützung. Der Sportverein absolviert mit seinen Abteilungen Fußball und Jugend das ganze Jahr hindurch ein immenses Pensum an Trainings- und Übungsstunden sowie gesellschaftliche Aktivitäten.

„Nach so vielen Jahren ist es Zeit, die Führung in jüngere Hände zu legen“, sieht der 50-jährige Manfred Bäurer die Zeit für einen Wechsel gekommen.

Oliver Gilly, technischer Vorsitzender, würdigte in seiner Laudatio die lange Amtszeit des scheidenden Vorsitzenden. Neben seiner 24-jährigen Tätigkeit in der Vorstandschaft war er auch über zehn Jahre als Jugendtrainer im Einsatz. Auch bei Arbeitseinsätzen und Aktionen war Manfred Bäurer stets in der vordersten Reihe. Die Neugründung einer Jugendabteilung, der Neubau des Vereinsheimes sowie die Gründung der Spielgemeinschaft mit dem FC Riedöschingen waren Leuchttürme, von denen auch nachfolgende Generationen profitieren.

Oliver Gilly dankte Bäurer für sein Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz im und für den Verein. Als besondere Anerkennung seiner Verdienste wird Manfred Bäurer zum Ehrenmitglied und gleichzeitig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. „Mein Herz hängt am Sportverein Hondingen“, sagt Bäurer sichtlich bewegt.

Bei den Wahlen wurde Fabian Martin zum geschäftsführenden Vorsitzenden gewählt. Er übernimmt das Amt von Manfred Bäurer. Zum stellvertretenden technischen Vorsitzenden gewählt wurde Matthias Pfeiffer. Wiedergewählt wurden Johannes Scherer als Kassierer und Patrick Bäurer als Schriftführer. Als Beisitzer neu- beziehungsweise wiedergewählt wurden Jonas Gehringer, Uwe Speicher, Hans-Peter Meilhammer, Vera Schneider und Manfred Bäurer. Als Kassenprüfer bestätigt wurden Klaus Meilhammer und Christian Fendt. Als Beisitzer verabschiedet wurden Tülin Bäurer, Ali Keysan und Michael Gehringer.

Schriftführer Patrick Bäurer ließ die Ereignisse des Vereinsjahres Revue passieren. Neben dem Spielbetrieb, einem Ausflug ins Markgräflerland, dem Fronleichnamshock und der Schrottsammlung, wurde beim Street-Art-Festival bewirtet und Arbeitseinsätze am Sportplatz geleistet.

Kassierer Johannes Scherer berichtete über die Finanzen mit detaillierten Zahlen.

Ortschaftsrat Ralph Gehringer dankte dem Verein für die erfolgreiche Vereinsarbeit.