Mirko Theel (43) sitzt in der Redaktion und freut sich auf sein neues Ehrenamt, den Vorsitz im Stadtverband der Blumberger FDP. Vor einer Woche wurde er im Gasthaus „Zum Kranz“ in Fützen einstimmig gewählt. In Blumberg kennen ihn viele durch sein jahreslanges Engagement in der DRK-Bereitschaftsleitung. Einige Jahre wirkte er im Organisationskomitee des Straßenfestes mit.

Politisch trat er bisher öffentlich nicht in Erscheinung, wobei er das kommunalpolitische Geschehen stets aufmerksam verfolgt habe, allein schon aufgrund seiner Familie mit zwei bald erwachsenen Kindern, und natürlich auch wegen der Vereine.

Zu den Liberalen stieß er im Frühjahr 2019, wenige Monate vor der Kommunalwahl, bei der er für die FDP für den Gemeinderat kandidierte. Davor habe er vor allem mit Werner Waimer, der wie er in Zollhaus wohnt, und mit seinem Amtsvorgänger Patrick Leismann mehrfach Kontakt gehabt. Patrick Leismann habe ihn dann gefragt, ob er nicht kandidieren wolle.

Für sein neues Amt fühlt er sich gut gerüstet. Verantwortung kennt er schon aus dem Berufsleben, wo er jetzt in der Schweiz Betriebsleiter eines krankenhausexternen Dienstleisters mit 70 Angestellten ist.

Seine Aufgabe sieht es so: „Es muss wieder mehr über die FDP geredet werden, dass man uns wieder wahrnimmt.“ Die Partei müsse wieder die Stärke erlangen, wie sie sie früher einmal hatte. Öffentlichkeitsarbeit, sichtbar werden steht bei ihm auf der Agenda ganz oben. „Man muss seine Meinung kund tun.“

Eine erste und gleich gute Möglichkeit ergibt sich für ihn nächste Woche. Beim Politischen Aschermittwoch der Liberalen im Hotel „Löwen“ in Epfenhofen kommt mit dem FDP-Landesvorsitzenden Michael Theurer ein streitbarer Demokrat. Hatte Theurer doch die Wahl seines Parteikollegen Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen auch mit Stimmen der AfD für gut und richtig befunden.

Mirko Theel hat zu der Wahl in Thüringen und zum Verhalten von Thomas Kemmereich eine klare Meinung: „Ich fand es falsch, dass er das Amt angetreten hat.“ Mirko Theel ist der Meinung, die FDP muss ihre Ziele aus eigener Stärke und eigenen Wertevorstellungen erreichen. „Die AfD hat ein ganz anderes Gedankengut als die Liberalen, da kann es nie Gemeinsamkeiten geben.“