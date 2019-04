von Reiner Baltzer

Schon vor einem Jahr hat Marcel Kanter, langjähriger Abteilungsleiter des TSC-Abteilung Handball, angekündigt, dass er bei den nächsten Wahlen aus persönlichen Gründen nicht mehr kandidieren werde. So wurde anlässlich der Jahreshauptversammlung Christopher Schorpp zu seinem Nachfolger gewählt.

Das Amt des Stellvertreters behält Sven Mittelstädt. Jörg Grassl bleibt weiterhin der Kassenverwalter. Der bisherige Schriftführer, Simon Schmelz, wurde in seinem Amt bestätigt. Den Vorstand unterstützen werden weiterhin Materialwart Christian Sauter und die Kassenprüfer. Sieben Trainerinnen und Trainer trainieren und Betreuen die Jugendteams.

Für die Herren- und Damenmannschaft stehen Sven Mittelstädt, Nicole Pfaff und Sebastian Mattig als Trainer und Trainerinnen bereit. Trainerinnen und Trainer berichteten über die Entwicklung in ihren Teams. So spielen Handballer der Herrenmannschaft in Vereinen, mit denen die Blumberger als Spielgemeinschaft im Verbund stehen.

Eine erste Herrenmannschaft wurde auch bei der Blumberger Abteilung angesiedelt, damit Spieler, die die A-Jugend verlassen, aufgefangen werden können, berichtete Marcel Kanter in seinem letzten Rechenschaftsbericht.

Die Berichte der verantwortlichen Jugendtrainer fielen unterschiedlich in der Bewertung aus. Erfreulich sei die Unterstützung durch die Eltern der Jugendlichen gewesen, hieß es. "Insgesamt gesehen haben es aber die Teams und die Trainerinnen und Trainer recht ordentlich gemacht", sagte der Stellvertreter des Abteilungsleiters. Wichtig für uns sei es weiterhin, dass die Mädchen und Buben Spaß und Freude am Handball haben, ergänzte Mittelstädt.

Einen kleinen Aufwärtstrend in den einzelnen Teams sieht auch Marcel Kanter. Kassierer Jörg Grassl berichtete über ein kleines Minus bei den Einnahmen und Ausgaben. Das sei aber durchaus zu verkraften, da die Reserven noch recht konfortabel sind, machte Grassl deutlich. Der neue Abteilungsleiter, Christopher Schorpp, der auch weiterhin als Trainer zur Verfügung steht, verabschiedete zusammen mit Sven Mittelstädt seinen Vorgänger Marcel Kanter mit einem Präsent.

Für Kanter ist es keine Frage: Die Zukunft der Teams der Handballabteilung sei eng verbunden mit Kooperationen mit anderen Vereinen. Sechs Jahre habe er nun die Handball-Abteilung mit Unterstützung seines Vorstands und der Trainerinnen und Trainer durch alle Höhen und Tiefen geführt, so Kanter. Es wurden Entscheidungen zum Wohle der aktiven und passiven Mitglieder getroffen, die offensichtlich nicht immer falsch waren, ergänzte er.

Der Gesamtvorsitzende des TSC Blumberg, Robert Fuß, entlastete mit den Stimmen der 23 anwesenden Mitglieder den Vorstand. Einig mahnende Worte hinsichtlich der Entwicklung der Jugendteams, richtete er an die Verantwortlichen der Handball-Abteilung. Es galt noch fünf langjährige Mitglieder zu ehren.

Christopher Schorpp und Sven Mittelstädt zeichneten Wolfgang Tscholl, Marc Hilbrecht und Tilo Balzer mit der goldenen Ehrennadel aus. Die beiden Aktiven Nici Pfaff und Simon Schmelz erhielten die Ehrennadel in Silber.