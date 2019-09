von Birgit Greif

Die Arbeiten für den neuen Abenteuerspielplatz sind in vollem Gange und alles liegt im Zeitplan. Am Mittwoch machten sich freiwillige Helfer daran, die Kiesdrainage zu legen. Frank Merz kippte den Kies mit seinem Radlader in die Grube, und die freiwilligen Helfer (von links) Peter Baumann, Lothar Degen und Herbert Scheier mit Ortsvorsteher Gerhard Fricker zogen den Kies mit Rechen eben.

Nun müssen noch in Eigenleistung die Hackschnitzel eingelegt werden, und die Firma KuKuk muss die Geräte noch fertig aufbauen. Dann wird der Spielplatz vom TÜV abgenommen werden. Die Eröffnung ist am Samstag, 14. September, geplant.