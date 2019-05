von Malena Schwenk

Die Landjugend Hondingen beteiligte sich anlässlich des 70-jährigen Bestehens des „Bund der Deutschen Landjugend“ an der deutschlandweiten 70-Stunden-Aktion der Landjugend. Der Startschuss für die Aktion fiel am Donnerstagabend mit der Bekanntgabe der Aufgaben. Unter dem Motto „landgemacht“ wurden von 20 Hondinger Jugendlichen in Abstimmung mit der Ortsverwaltung Sitzbänke geschliffen und nach dem Trocknen am Sonntagmittag wieder zusammengeschraubt und im Ort aufgestellt.

Begrüßungstafeln gestrichen

Zudem erhielten die hölzernen Begrüßungstafeln an den beiden Ortseinfahrten einen neuen Anstrich in frischem Grün, die nun alle ins Dorf Kommenden freundlich willkommen heißen. Tatkräftig wurden zwei neue Holzliegen angefertigt, die einen Platz mit Aussicht auf das Dorf erhalten werden. Auch die Regenschauer am Wochenende konnten die motivierten Jugendlichen nicht davon abhalten, die Aktion wie geplant durchzuführen.

Nach getaner Arbeit war die Landjugend stolz, zur Verschönerung des Dorfes beigetragen zu haben und erhielt bereits während der Arbeit viel Lob von den Einwohnern. Von Bürgermeister Markus Keller und Ortsvorsteher Horst Fürderer, die die Landjugend bei der Arbeit besuchten, kam große Anerkennung für das Engagement und den Einsatz für den Ort. Beendet wurde die 70-Stunden-Aktion mit einem Grillfest am Sonntagnachmittag, bei dem die gut gelungenen Aufgaben gefeiert wurden.

Auch weiterhin werden Spenden gesucht, um die Kosten für das Material und für die Verpflegung dieses Wochenendes zu decken. Interessierte wenden sich an die Vorsitzende Laura Martin unter der Telefonnummer 0152/320 236 25.