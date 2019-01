von Reiner Baltzer

Die Mitgliederversammlung des Männergesangvereins Blumberg am Samstag im Hotel Hirschen brachte es an den Tag. Im nächsten Jahr wird es einige Veränderungen auf der Vorstandsebene geben. Bis dahin wollen der Vorsitzende Helmut Fritz und sein Vorstandsteam noch kräftig die Werbetrommel rühren, um Nachwuchssängerinnen und Nachwuchssänger für den Verein zu gewinnen. Nach guter Tradition eröffneten die Aktiven die Mitgliederversammlung mit einem Liedvortrag.

Derzeit habe der Verein 17 aktive Sänger und 16 Sängerinnen, die getrennt oder gemeinsam in der Öffentlichkeit auftreten, teilte Helmut Fritz seinen Mitgliedern mit. Es bestehe weiter die Kooperation mit Männer- und Frauenchor sowie dem Realschulchor, machte Helmut Fritz deutlich. Der MGV hatte 2018 Auftritte bei 15 Veranstaltungen, ergänzte er. Der Verein hat 44 passive Mitglieder. „Wir alle müssen uns bemühen, den guten Namen unseres Vereins zu erhalten“, sagte Fritz. „Wir wollen uns in die Vereinsgemeinschaft der Blumberger Vereine einfügen.“

Der Vorsitzende hatte einen Terminkalender für 2019 erarbeitet und verteilte diesen an jedes aktive Mitglied. Schriftführerin Cornelia Fritz hielt einen Rückblick über Ereignisse und Veranstaltungen im letzten Vereinsjahr. Bei vielen Veranstaltungen waren die Sängerinnen und Sänger mit ihren Liedern gefragt, berichtete sie. „Einen tollen Auftritt haben wir beim Gruppenkonzert der Verbandsgruppe Süd-Baar in Hüfingen gehabt“, brachte Cornelia Fritz zum Ausdruck. Kassenverwalter Heinz Tröndle konnte in seinem Bericht auf gute Kassenbestände verweisen.

Die Dirigentin des Frauenchors Irina Schilling, seit Juni 2018 jetzt auch die Leiterin des Männerchors, zog in ihrem Jahresbericht eine positive Bilanz. Sie dankte ihren Sängerinnen und Sängern für ihre erfolgreichen Auftritte bei den verschiedensten Gelegenheiten. Das Zusammenspiel der beiden Chöre zusammen mit dem Realschulchor, sei von größter Bedeutung gewesen. Ihr Engagement sei vorbildlich gewesen, so Irina Schilling. Sie erwarte von ihren Sängerinnen und Sängern, dass die gute Zusammenarbeit bestehen bleibe und ihr genügend Zeit gegeben werde, um sich mit ihren künftigen Aufgaben noch vertrauter zu machen. Ehrenvorsitzender Berthold Fries, der im November 2018 vom Musikverband für 40 Jahre Vereinssingen geehrt wurde, sprach der Dirigentin ein großes Lob für ihre geleistete Arbeit für den Männergesangverein Blumberg aus.