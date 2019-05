von Birgit Greif

Gut gelaunt zog der Riedböhringer Narrenrat Bilanz bei der Generalversammlung im Gasthaus Belo More. Der Höhepunkt im vergangenen Jahr war das 22-jährige Jubiläum, das im Januar in der Mehrzweckhalle in Riedböhringen gefeiert wurde. Der Vorsitzende Daniel Schmid zeigte sich zufrieden mit dem gelungenen Fest. Er freute sich auch über die sehr gute Kameradschaft und die daraus resultierende gute Zusammenarbeit. Der kleine Verein mit 14 aktiven und 23 passiven Mitgliedern war das ganze Jahr aktiv. Darüber berichtete Torsten Honold, der den Jahresbericht von Schriftführer Michael Kern vorlas. An Fasnacht waren sie vom Wecken am Schmotzigen Dunschtig bis zum Ende am Fasnachtsdienstag dabei überall dabei. Den "Wilden Sack" und der Kinderpreiskostümball richteten die Narrenräte aus. Zum Jubiläum wurde an den Vereinsstelen am Waaghäuschen ein Wappen angebracht. Bei den zwei Programmabenden beteiligten sie sich ebenfalls mit einem Beitrag. Vor Fasnacht nahmen die Narrenräte an verschiedenen Narrentreffen teil. Aber nicht nur Fasnacht, sondern auch das zweitägige Kinderfest ist fester Bestandteil im Jahresablauf. Das ist immer ein sehr arbeitsintensives Wochenende und die Versammelten waren sich einig, dass dies ohne fremde Hilfe nie zu stemmen wäre. Vorsitzender Daniel Schmid meinte dazu: "Wir sind sehr dankbar für die vielen Helfer aus dem Dorf, die uns immer tatkräftig unterstützen. Ohne sie wäre das alles nicht möglich." Bei Turnieren von anderen Vereinen waren sie stets mit Mannschaften vertreten. Kassierer Jörg Honold konnte von einem positiven Kassenstand berichten. Die Wahl des Schriftführers stand auf dem Plan. Einstimmig in Abwesenheit in seinem Amt bestätigt wurde Michael Kern.