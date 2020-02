Blumberg vor 3 Stunden

Welch ein Wehklagen – Die Fasnacht ist vorbei

Dem Anlass entsprechend in dunkles Tuch gehüllt und mit Zylinder auf dem Kopf haben sich am Aschermittwoch einige Mitglieder der Narrengesellschaft Blumberg am Gänselieselbrunnen getroffen und dort unter Jammern und Wehklagen ihre geleerten Geldbeutel gewaschen.