von Susanne Freitag

Ein Garant für hochkarätige Blasmusik sind die Weihnachtskonzerte des Musikvereins Riedöschingen. Am Samstagabend war es wieder soweit. Dabei hatte der Vorsitzender Tonino Cristiani erstmalige Aufgabe, vier seiner Jungmusiker mit dem goldenen Blasmusikabzeichnen zu ehren.

Conny Hahn und Franziska Reichle unterhielten das Publikum mit der „Klarinettenparade“. | Bild: Susanne Freitag

Und was diese „Goldkinder“ alles drauf hatten, zeigten sie gleich mit dem „Bläserhuufä“, der Jungedkapelle des Vereins. Das schmissige Dirigat von Thomas Schöndienst färbe sich ganz auf die Jungmusiker ab und mit der „Fanfare for the Common Man“ war die imposante Eröffnung gelungen. Dem folgte das von Starsaxofonistin Kenny Duffner weltbekannte Stück „Pick up the pieces“, in dem auch die vier „Goldkinder“ sehr eindrucksvoll zeigten, was in ihnen steckt. Und auch „That‘s a plenty“ war ein tolles Arrangement für die 25 jugendlichen Musiker.

Evelin Schöndienst war bei ihrem Solo mit dem Xylophon und dem Stück „Latino Mallets“ hochkonzentriert. | Bild: Susanne Freitag

Im wechselnden Dirigat von Conny Hahn und Roland Schey ging es dann Schlag auf Schlag mit der Hauptkapelle weiter. Klassisch mit „White Christmas“, dann folgte „Conerto d‘Amore“ von Jacob de Haan und in „Flute Royal“ glänzte Yara Reichle an der Querflöte mit einem solistischen Beitrag.

Yara Reichle mit ihrer Querflöte begeisterte am Konzert mit „Flute Royal“ und einem Solostück. | Bild: Susanne Freitag

Der Musikverein Riedöschingen wäre nicht der Musikverein Riedöschingen, wenn er nicht in jedem seiner Konzertstücke Solisten eindrucksvoll präsentieren würde. So auch in „Dreaming Trumpets“, einem nach den Worten der Moderatorin Sabine Mettler betitelten „harmonischen Ohrschmeichler“, wo der achtköpfige Trompetensatz mit einem Altersunterschied untereinander von 45 Jahren wunderbare Melodieführung bewies. Conny Hahn und Franziska Schey ihrerseits mit einem Klarinettensolo „Klarinettenparade“ hielten dagegen. Auch der „Astronautenmarsch“ begeisterte das Publikum.

Ehrungen Goldenes Leistungsabzeichnen: Yara Reichle (Querflöte), Franziska Schey (Klarinette), Tanja Zeller (Posaune) und Jonas Ewadinger (Trompete). Silbernes Leistungsabzeichen: Sarah Schey (Trompete). Bronzene Leistungsabzeichen: Noah Bach (Klarinette) und Leonie Happle (E-Bass). 30 Jahre: Simone Ewadinger

Mit zwei kompletten Drumsets starteten dann die beiden Schlagzeuger Evelyn Schöndienst und Fabian Happle und dem Titel „Axel F.“ aus Beverly-Hills-Cops phänomenal durch. „Matrimony“, ein Solo für das komplette Posaunenregister war ebenso gelungen wie die Melodien zu dem Kinofilm „The Last oft the Mohicans“. Schlag auf Schlag ging es dann in den letzten Konzertteil. Zuerst mit afro-karibischen Klängen in „Melissa“ wo die Schlagzeuger all ihre Instrumente zum Einsatz brachten. Und genau auf den Musikverein Riedöschingen zugeschrieben war „Groovin Down Cool Street“, ein Dixi mit vielen Soloeinlagen, die den Musikern alles abverlangten. Wer kennt ihn nicht? James Bond, 007? Carolin Weber performte „Diamonds are forever“. Und was der opulente Saxofonsatz alles so kann, bewiesen die Musiker mit „In the mood“, dem Klassiker aus Glenn Millers Feder.

Ein Urgestein in der Kapelle Riedöschingen ist Lothar Büttner, der bei den Konzerten auch immer Solis präsentiert. | Bild: Susanne Freitag

Das Publikum war so begeistert, dass die Kapelle nicht ohne zwei Zugaben von der Bühne durfte. In einer davon glänze noch einmal die Schlagzeugerin Evelyn Schöndienst mit ihren „Latino Mallets“, das zugleich das letzte Stück des Abends war. Durch den Abend führten die Moderatorinnen Sabine Mettler und Lena Guth.