von Birgit Lutz

Wieder einmal mehr brachten die KFD-Frauen am Freitagabend den Saal unter der Kirche in Blumberg zum Kochen. Zum Valentinstag erhielt jede Frau einen Glückskäfer aus Schokolade. Und schon vor dem offiziellen Beginn zogen die Frauen mit Alleinunterhalter Pirmin Wäldin ein musikalisches Stimmungs-Ass aus dem Ärmel.

Liebevoll geschminkt, angezogen und gestylt feiern die Frauen ihre Fasnacht. Bild: Birgit Lutz | Bild: Birgit Lutz

Den ganzen Abend hindurch zog sich auf der Bühne ein kreativer, närrischer Schalk, der die Närrinnen aller Generationen im Saal erfasste. Immer wieder steckten sie sich gegenseitig mit ihrer fröhlichen Laune an.

Gleich der erste Auftritt zog die Närrinnen hinein ins Vergnügen. Die Riedböhringer Tanzgruppe, unter der Leitung von Linda Gnirß, packte alle im Saal mit einem afrikanischen Potpourri. Die Frauen im Saal waren begeistert: Zugabe!

Eine Augen- und eine Ohrenweide: Karin Eichler und Carola Schmieder führten mit Pep und Schalk durch das Programm. Bild: Birgit Lutz | Bild: Birgit Lutz

Und dann kam ein Mann ins Spiel: Als Bahnvorsteher mit Gitarre gab Wolfgang Tscholl den vier Schnattertanten, die nach Baden Baden zur Diät-Kur wollten, grünes Licht. Cordula Sprengert, Angela Tscholl, Carmen Happle und Erika Happle entschieden sich während der Fahrt um und nahmen Kurs ins Kurhotel.

Das Gruselteam der Unterwelt tauchten aus dem Nebel mit Effektbeleuchtung schaurig-gespenstig hervor. Ihr Musikstil wechselte von Hard Rock/Techno zu den Tanzalarm Kids und nahm die Närrinnen auf dem Tanzboden in Beschlag. Eine Zugabe war fällig.

Beim Paarshippen genügt kein Mann den Ansprüchen

Beim „Paarschippen“ legten die Kfd-Frauen los. Kein „Mann“ genügte den Ansprüchen von Elisabeth Merz und so entschied sie sich am Ende für einen treuen Hund. Als dann in ihrem Finale das Lied „Cordula Grün“ folgte, eroberten die Närrinnen die Tanzfläche von neuem.

Auch diesmal schillerten die närrischen Frauen unglaublich vielseitig herausgeputzt in unterschiedlichsten Varianten. Ihr Einfallsreichtum spiegelte sich ebenso in etlichen Motto-Gruppen wider und machte Ihnen alle Ehre.

Durch das Programm führten frisch, fröhlich und passend gestylt die KfD-Frauen Carola Schmieder und Karin Eichler.

Auf Harald Schmieder wollten die Kfd-Frauen nicht verzichten. Er ist Backstage unterwegs, bestens engagiert für die Kulissen und Technik. Ebenfalls mit von der Partie sind die Männer im Küchendienst, Werner Vogt, Gert Feederle, Uwe Schmieder und Franz Auer.