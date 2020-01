Blumberg (blu) Auf der Blumberger Eisbahn ist heute der SÜDKURIER-Aktionstag. Ab 15 Uhr lädt der SÜDKURIER alle Schlittschuhfans zum kostenlosen Eislaufen ein, Zuschauer zahlen ohnehin keinen Eintritt. Die Besucher können sich außerdem auf weitere kostenlose Aktionen des SÜDKURIER freuen. Ein Team kommt mit dem Glücksrad und freut sich auf rege Beteiligung. Zusätzlich bietet das Team das Quartalsgewinnspiel an, die Teilnahme ist über Tablets möglich. Der SÜDKURIER ist von Beginn an Medienpartner der Stadt Blumberg, die die Eisbahn für die Bevölkerung anbietet und damit eine Anregung aus dem Arbeitskreis „Tourismus und Freizeit“ umsetzte.

Zum sechsten Mal in diesem Winter lädt die Blumberger Eisbahn zum winterlichen Vergnügen ein, und auch wenn der Schnee derzeit noch auf sich warten lässt, bietet die einzige Freilufteisbahn im Schwarzwald-Baar-Kreis mit der erstmals aufgebauten Almhütte und dem Blick auf den Eichberg ein schönes Flair. Genau die richtige Atmosphäre, um das Vergnügen zu genießen.

An den Vormittagen flitzen und kurven die Schulen über das Eis, am Nachmittag heißt es dann Bahn frei für alle. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 15 Uhr bis 20 Uhr, am Sonntag öffnet die Kunsteisbahn bereits ab 11.30 Uhr, schließt allerdings dann um 19 Uhr.