Blasmusik vom Feinsten gibt es am Samstag, 14. September, in Engen-Welschingen. Der junge Dirigent Christoph Gleichauf aus Blumberg Randen und seine Blaskapelle „Keine stille Stunde“ wollen weiter für Furore sorgen. Im Februar waren sie beim SWR in der Sendung Schlagerspaß mit Andy Borg.

Am Samstag, 14. September, laden sie nach Welschingen zur „1. Keine stille Stunde Musikantennacht„ ein. Ab 19 Uhr spielen in der Hohenhewenhalle in Welschingen drei Blasmusikkapellen: Um 19 die startet die Kapelle „Elf Halbe“ aus Wasserburg am Bodensee, ab 20.15 Uhr bieten „Christoph Gleichauf und seine Blaskapelle Keine Stille Stunde“ einen Mix aus Böhmisch-Mährischer Musik, moderner Blasmusik mit eigenen Kompositionen des Dirigenten sowie mit Solo und Gesang. Ab 22.30 Uhr heizt dann der Blechexpress aus Argental den Gästen ein.

Die Bewirtung übernimmt der Musikverein Engen-Bargen.