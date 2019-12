von Conny Hahn

Der Musikverein Riedöschingen lädt am Samstag, 21. Dezember, zu seinem Weihnachtskonzert in die Kompromissbachhalle ein. Die Musiker um ihren Dirigenten Roland Schey haben wieder ein abwechslungsreiches Programm einstudiert. Die Jungmusiker des „Bläserhuufä“ unter der Leitung von Thomas Schöndienst starten mit den Stücken „Fanfare for the Common Man“, „Pick up the pieces“ und „That´s a plenty“. Danach präsentiert der Musikverein Jacob de Haans „Concerto d´Amore“ sowie viele solistische Highlights wie „Flute Royale“, „Dreaming Trumpets“ oder die Konzertpolka „Klarinetten-Parade“.

Traditionelle Blasmusik gibt es beim „Astronautenmarsch“. Im zweiten Konzertteil warten die Musiker mit den Werken „Axel F.„, „Matrimony“, „Melissa“ oder „Groovin Down Cool Street“ mit weiteren Soli. Imposante Filmmelodien erklingen in „The Last of the Mohicans“ sowie im Gesangssolo aus dem James-Bond-Film „Diamonds are forever“, bevor die Kapelle mit „In the mood“ ihr Konzert im Swingstil beendet.

Das Trompetenregister des Musikvereins wird beim Weihnachskonzert sein solistisches Können präsentieren.

In der Pause steht eine reichhaltige Tombola zum Verkauf, deren Erlös dem Instrumental- und Jugendbereich zufließen. Spenden können bei jedem aktiven Musiker abgegeben oder zur Abholung bereit gestellt werden. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, die Halle öffnet um 18.30 Uhr.