von Conny Hahn

Der FC Riedöschingen lädt am Samstag, 4. Januar, zum traditionellen Theater in die Kompromissbachhalle ein.

Nach einem Jahr Pause aufgrund von Spielermangel konnte Regisseur Ottmar Keller wieder eine hochmotivierte Schauspielgruppe engagieren: Fast täglich treffen sich die sieben Akteure mit ihrem Regisseur und zwei Souffleuren.

Blumberg Theatergruppe startet nach einjähriger Pause wieder durch Das könnte Sie auch interessieren

Der lustige Dreiakter „Mit Speck fängt man Mäuse – Oma reloaded“ verspricht beste Unterhaltung. Die Witwe Erika Batzelmeier hat mit dem zugezogenen Städter Heinrich Runkelmöller endlich wieder einen Mann fürs Leben gefunden. So weit, so gut, wäre da nicht die liebe Ex-Schwiegermutter Margarete, die ganz andere Verkupplungsabsichten gleich über mehrere Generationen hinweg hegt.

Oma charmant um den Finger gewickelt

Heinrich versteht es, Oma Margarete charmant und diplomatisch um den Finger zu wickeln, doch er hat nicht damit gerechnet, dass diese selbst auf Heinrich steht. Als sich das Altertümchen dann noch selbst mit Heiratsabsichten trägt, wird das Chaos perfekt.

Blumberg Fußballvereine auf Erfolgskurs Das könnte Sie auch interessieren

Das Stück kommt am Nachmittag um 14 Uhr und abends um 20 Uhr zur Aufführung. Einlass ist um 13 Uhr beziehungsweise 18.30 Uhr. Die Mitglieder des Fußballclubs warten mit einem reichhaltigen Essensangebot auf, das mit belegten Bauernbroten, Kartoffelsuppe, Kaffee und Kuchen am Nachmittag sowie Wurstsalat und Schäufele mit hausgemachtem Kartoffelsalat für jeden Geschmack etwas bereit hält. In den Pausen steht eine reichhaltige Tombola zum Verkauf, deren Erlös der Jugendarbeit zugute kommt.