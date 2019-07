Die Raumschaft Blumberg und seine Teilorte kennt Conny Hahn seit ihrer Kindheit in Riedöschingen. Prägend für sie war der Eintritt in den Musikverein 1995. Bei ihrer Ausbilderin Regina Zeller und bei Bernhard Reiske lernte sie Klarinette. Später engagierte sie sich selbst aus Ausbilderin, vor drei Jahren legte sie die Prüfung für den Dirigentenschein ab, um ihren Verein auch so unterstützen zu können. Nun wird sie auch kommunalpolitisch Verantwortung übernehmen.

Bei der Wahl am 26. Mai hatte sie für die Freie Liste kandidiert und den Sprung ins Stadtparlament auf Anhieb geschafft. Sie ist die erste Stadträtin der Freien Liste.

Erste Sitzung ein Kennenlernen

Ihre erste Sitzung hat sie bereits erlebt, für sie war es ein erstes Kennenlernen. Sie interessieren insbesondere Bildung und Familien, mit bedingt durch ihre bald zweijährige Tochter. Die Entscheidung habe sie schon vor einiger Zeit getroffen. Bestärkt habe sie dann die Diskussion um die Kinderbetreuungsplätze, die aufgrund der gestiegenen Geburtenzahlen nicht mehr automatisch an jedem Wohnort ausreichend zu Verfügung stünden, sagt sie.

Die neue Stadträtin Conny Hahn mit ihrer bald zweijährigen Tochter Felicitas Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

Bei einem Gespräch der Krabbelgruppe Kompromissbachwichtel mit Bürgermeister Markus Keller und der stellvertretenden Hauptamtsleiterin Daniela Götz erhielt sie mehr Einblick in die gesamte Thematik, und was mit einer Entscheidung durch den Gemeinderat alles verbunden ist. Bei der Bildung interessiert sie natürlich der Schulcampus, sie ist ordentliches Mitglied im Sonderausschuss Schulcampus, den der Gemeinderat ins Leben rief, um das Vorhaben zu beschleunigen.

Ein drängendes Thema in ihrem Heimatort Riedöschingen ist die Sanierung der Kompromissbachhalle mit mehreren Schwachstellen wie dem maroden Flachdach, der energiefressenden Glasfront und einer anfälligen Heizungsanlage. „Die Halle ist aus meiner Sicht ein unverzichtbarer Bestandteil für das Funktionieren einer intakten Dorf- und Vereinsgemeinschaft“, erklärt sie. Dort finden die Veranstaltungen der Vereine wie der Weihnachtsbasar, die Dorffastnacht und der Programmabend statt, dort trainieren die Sportvereine.

In ihrem neuen Amt versteht sie sich als Vertreterin der Gesamtstadt und nicht nur Riedöschingens. Gut gefällt ihr die Entwicklung von Blumberg und den Teilorten als Gesamtstadt seit dem Amtsbeginn von Bürgermeister Markus Keller. Blumberg habe in den letzten Jahren sein Image deutlich verbessert, die gesamte Stadt sei sichtbar und spürbar attraktiver geworden, das beginne schon bei der Dekoration des Kreisels auf der B 27 und der Dekoration der Stadteinfahrt. Viele Vereine bedienen sich bei Veranstaltungen mittlerweile des städtischen Logos, was zu einem stimmigen Gesamtbild führt.

